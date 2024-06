IEA: Investice do čisté energie budou dvakrát vyšší než do fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Globální investice do technologií čisté energie a infrastruktury budou letos dvakrát vyšší než investice do fosilních paliv. Celkové investice do energetiky by letos měly poprvé překročit tři biliony USD (67,9 bilionu Kč). Ve své zprávě to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).Do čistých technologií - včetně obnovitelných zdrojů, elektromobilů, jaderné energetiky, sítí, skladování, nízkoemisních paliv, zvyšování účinnosti či tepelných čerpadel - a infrastruktury mají letos směřovat dva biliony dolarů. Zbytek půjde do plynu, ropy a uhlí. Kombinované investice do obnovitelné energie a sítí překonaly investice do fosilních paliv poprvé v roce 2023.

"Na každý dolar, který dnes jde do fosilních paliv, připadají téměř dva dolary investované do čisté energie," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. "Nárůst výdajů na čistou energii podporuje silná ekonomika, pokračující snižování nákladů a úvahy o energetické bezpečnosti," dodal.

Největší podíl na investicích do čisté energie bude mít letos Čína. Její investice by měly činit 675 miliard USD. Investice Evropy mají dosáhnout 370 miliard dolarů, investice Spojených států pak 315 miliard USD.

Z jednotlivých technologií výroby elektřiny má nejvíce investic směřovat do fotovoltaiky. Investice by se měly zvýšit na 500 miliard USD. Zájem o fotovoltaiku podporují i klesající ceny solárních panelů.

Investice do průzkumu a těžby ropy a zemního plynu by letos měly vykázat růst o sedm procent na 570 miliard USD, podobně rostly i loni. K růstu přispívají hlavně ropné země na Blízkém východě a v Asii.

Zpráva ale také upozorňuje, že v některých částech světa, jako jsou rozvíjející se ekonomiky a rozvojové ekonomiky mimo Čínu, jsou investice do energetiky stále nedostatečné.

