IEA: Svět musí do roku 2030 ztrojnásobit investice do obnovitelné energie

Zdroj | Pxhere Podle IEA byl dosažen pokrok v odklonu od fosilních paliv. Svět více spoléhá na větrnou a solární energii a elektromobily zaznamenávají prodejní rekordy. Svět však neinvestuje dostatečně, aby uspokojil své budoucí energetické potřeby.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Investice do obnovitelných zdrojů energie je nutné do konce tohoto desetiletí ztrojnásobit, pokud chce svět účinně bojovat proti změnám klimatu a udržet nestabilní trhy s energií pod kontrolou. Uvedla to ve své zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Podle IEA byl dosažen pokrok v odklonu od fosilních paliv. Svět více spoléhá na větrnou a solární energii a elektromobily zaznamenávají prodejní rekordy. Svět však neinvestuje dostatečně, aby uspokojil své budoucí energetické potřeby. Výdaje související s přechodem na novou energetiku se postupně zvyšují, ale stále nedosahují výše, která je zapotřebí k uspokojení rostoucí poptávky po energii udržitelným způsobem.

Ekonomické oživení z pandemie nemoci covid-19 však také zvýšilo využití ropy a uhlí, varuje zpráva IEA. Spalování fosilních paliv vytváří emise oxidu uhličitého, skleníkového plynu, který podle vědců může za změny klimatu.

Agentura upozornila, že obnovitelné zdroje, jako solární, větrné a vodní elektrárny, spolu s bioenergií musí tvořit mnohem větší podíl při oživení investic do energie po pandemii. Obnovitelné zdroje se budou letos na nových investicích do energetické kapacity podílet dvěma třetinami.

Fosilní paliva - uhlí, zemní plyn a ropa - měly na světových dodávkách energie loni podíl téměř 80 procent, obnovitelné 12 procent. Ke splnění cíle pařížské smlouvy z roku 2015, kterým je omezit globální oteplování do 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím, by se emise oxidu uhličitého měly snížit do roku 2050 na čistou nulu.

Ředitel IEA Fatih Birol upozornil, že výsledkem současných slibů vlád bude snížení emisí do roku 2030 pouze o 20 procent. Aby se podařilo snížit emise do roku 2050 na čistou nulu, je potřeba v příštím desetiletí ztrojnásobit investice do čisté energie a infrastruktury. Většina těchto výdajů by měla být vynaložena v rozvojových a rozvíjejících se zemích, kde však jejich financování ohrožuje zdravotní krize. Cesta k dosažení čisté nuly je tak podle agentury tenká, ale dosažitelná.

reklama