Indický nejvyšší soud zamítl žádost o vyšší odškodné pro oběti havárie v Bhópálu

Indický nejvyšší soud dnes zamítl žádost vlády o zvýšení odškodného pro oběti průmyslové katastrofy v Bhópálu z roku 1984, kdy při úniku plynů z továrny amerického koncernu Union Carbide zahynuly tisíce lidí. Informovala o tom agentura Reuters.

Firma Union Carbide, vlastník továrny na pesticidy, z níž unikl toxický mrak, v roce 1989 souhlasila s vyplacením odškodného ve výši 470 milionů dolarů (10,4 miliardy Kč). Indická vláda se ale v roce 2010 obrátila na nejvyšší soud s cílem získat další kompenzace pro oběti, tak aby celková částka dosáhla 1,1 miliardy dolarů.

Společnost Dow Chemical, která nyní Union Carbide vlastní, odpovědnost odmítá. Poukazuje na to, že Union Carbide převzala deset let poté, co se firma vyrovnala s indickou vládou.

"Domníváme se, že by nebylo správné žádat po firmě Union Carbide větší odškodné, než jaké původně souhlasila vyplatit," uvedl soud v odůvodnění verdiktu.

Továrna v Bhópálu, postavená v roce 1969, byla vnímána jako symbol industrializace Indie a vytvořila tisíce pracovních míst. Zároveň vyráběla levné pesticidy pro miliony zemědělců.

Neštěstí se stalo v noci z 2. na 3. prosince 1984. Indická vláda podle BBC News uvádí, že bezprostředně po nehodě zahynulo na 3500 lidí a v následujících letech více než 15 000. Aktivisté mluví až o 25 000 mrtvých. Kolem půl milionu osob v důsledku katastrofy postihly zdravotní problémy.

