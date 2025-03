Individuální kontroly by mohly dopadnout na menší počet solárních elektráren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Individuální kontroly solárních elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 by se nakonec mohly týkat menšího počtu z nich. Podle novely energetického zákona, která nyní čeká na podpis prezidenta republiky, se tyto kontroly mají týkat zdrojů s výkonem nad 30 kilowatt. Ve Sněmovně je ale pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců v čele s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN), který tuto hranici zvyšuje až na 145 kilowatt.Individuální kontroly výnosnosti uvedených solárních elektráren jsou jedním z nástrojů, kterým chce vláda letos ušetřit na podpoře obnovitelných zdrojů. Senát chtěl toto opatření ze zákona vypustit, ale Sněmovna ho v úterý večer přehlasovala a individuální kontroly definitivně vložila do novely přezdívané Lex OZE III.

V pondělí ale ministr Vlček vložil do sněmovního systému pozměňovací návrh, který podepsali další koaliční poslanci a který zmíněnou hranici 30 kilowatt výkonu solární elektrárny zvyšuje až na 145 kilowatt. Návrh předložil k další novele energetického zákona přezdívané Lex plyn, která má podpořit plynové zdroje elektřiny. Sněmovna ji má dnes projednávat ve druhém čtení.

Předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS), který Vlčkův návrh rovněž podepsal, řekl ČTK, že hranici 145 kilowatt zvolili předkladatelé s ohledem na to, že u elektráren nad touto hranicí úřady uskutečňovaly sektorové šetření výnosnosti. Uvedl, že podle jeho informací z povinnosti individuálních kontrol vypadne asi deset obcí a dvě školy. Ujistil, že povinnosti hradit solární daň, které podléhají zdroje o výkonu nad 30 kW, se zvýšení limitu nedotkne.

Solární daň 26 procent zavedl zákon v roce 2010 pro fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem nad 30kW uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Tento odvod měl platit v letech 2011 až 2013. V roce 2013 zákon jeho platnost prodloužil na neurčito, zároveň odvod klesl na deset procent a omezil se na elektrárny uvedené do provozu v roce 2010.

Poslanecká novela energetického zákona má přispět k rychlejší výstavbě paroplynových elektráren. Povolovací procesy by mohla zkrátit až o pět let. Paroplynové zdroje by měly zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při útlumu uhlí. Adamec ČTK řekl, že poslanci dnes její projednávání přeruší v obecné rozpravě a vrátí se k ní až příští úterý, aby do té doby mohli připravit své pozměňovací návrhy.

Piráti předložili do systému pozměňovací návrh, který zavádí poplatek z větrných elektráren. Odvozoval by se od jejich instalovaného výkonu a základ by se násobil koeficientem pro daň z nemovitostí. Platil by se ročně a peníze by dostávala obec, na jejímž katastru větrná elektrárna leží. Piráti uvádějí, že neexistuje systémové řešení, které by zvýhodňovalo provoz větrné elektrárny na území obce. Obce jsou odkázány na smluvní ujednání s provozovateli, což má za následek nižší ochotu povolovat umístění větrných elektráren na svém území. Zavedení poplatku by tak podle Pirátů mělo pomoci vytvořit přehledné a předvídatelné právní prostředí v podpoře výstavby větrných elektráren.

reklama