Inspekce dala pokutu téměř půl milionu firmě z Plzeňska, ta nesouhlasí a žaluje MŽP

Česká inspekce životního prostředí v Plzni (ČIŽP) uložila odpadové firmě mondeco s.r.o. z Přeštic pokutu za nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů, které nezařadila správně podle druhu. Za porušení zákona o odpadech má zaplatit 490 000 korun. ČTK to řekla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Firma se proti rozhodnutí odvolala k ministerstvu životního prostředí, které odvolání zamítlo, pokuta tak podle inspekce 11. května 2020 nabyla právní moci. "Je to aktuálně u soudu. Podali jsme správní žalobu na ministerstvo k Nejvyššímu správnímu soudu," řekl ČTK jednatel firmy Martin Jirek. Mondeco podle něj se sankcí nesouhlasí.

"Od května do listopadu 2017 nezařadili téměř 895 tun odpadu podle jeho druhu. Aniž by odpad v zařízení zpracovali, změnili jeho katalogové číslo z 'plastů' na 'jiné odpady' a předávali ho k energetickému využití," řekla ředitelka oblastního inspektorátu Petra Horčicová. Podle ní navíc firma od července 2016 do října 2017 dovezla ze zahraničí přes 25 000 tun odpadů různých katalogových čísel v rozporu s doprovázejícími doklady. "Bylo v nich uvedeno jako místo využití zařízení obviněného, ale tyto odpady tam nikdy přijaty a využity nebyly, ale byly předány dalším osobám do jejich zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo do spalovny," uvedla.

Doklady doprovázející zahraniční odpady byly podle ředitelky vyplněny tak, že odpad měl skončit v Přešticích. Při jejich skutečném převzetí dalšími firmami a spalovnami nebylo možné, aby provozovatelé zjistili, že jde o zahraniční odpady. Partnerem a původcem odpadů tak byla mondeco, která podle Horčicové dopravila do ČR za rok a tři měsíce odpad, který ročně vyprodukuje menší krajské město.

"Oni (ČIŽP) tvrdí, že jsme měli špatně vyplněné papíry. My jsme je měli podle evropského práva, které si oni vykládají trochu jinak než ostatní členské státy, a proto s nimi vedeme spor," uvedl Jirek. Firma materiál z ciziny dováží dlouhodobě, sama ho drtí a vozí dál jako alternativní palivo do cementáren. Dosud žádný problém s inspekcí neměla.

