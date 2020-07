Inspekce životního prostředí řeší další prohřešek Mynářovy firmy

Jiří Daneš 27.7.2020 15:16

To všechno jsou jen produkty honu na Mynáře. Ani jeden z diskutujících nejspíš neví kde to ten Mynář ta "těžká poškození přírody a dělání si co chce" vlastně páchá. Pro ně citujiz Wikipedie : "Osvětimany jsou městys v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 15 km západně od Uherského Hradiště na potoce Hruškovice v pohoří Chřiby. Žije zde 882 obyvatel", včetně Mynáře, když není v Praze.

