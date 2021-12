Inspektoři našli u chovatelky v Kojetíně týrané psy, padlo trestní oznámení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čtyři vychrtlé psy objevili u chovatelky v Kojetíně na Přerovsku inspektoři Státní veterinární správy (SVS), kteří tam přišli prověřit podnět na možné týrání zvířat. Na místě našli také jednoho uhynulého psa. Podvyživení psi byli chovatelce odebráni a umístěni do útulků. SVS zároveň podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. ČTK to řekl mluvčí SVS Petr Majer.

"Na místě se v době kontroly nalézali čtyři psi. Všichni byli ve velmi špatném výživném stavu a kondici, vychrtlí se zřetelným úbytkem tělesného tuku a svalové tkáně. Psi neměli přístup ke krmivu ani vodě. Nádoby na vodu na dvoře byly prázdné, v jedné nádobě byla zmrzlá voda. Kromě čtyř živých zvířat nalezli veterinární inspektoři při kontrole také tělo jednoho čerstvě uhynulého psa," uvedl Majer.

Pokud by týraní psi zůstali v péči chovatelky, tak by se jejich zdravotní a psychický stav podle inspektorů SVS dále zhoršoval. "Proto rozhodli o okamžitém vydání zvláštního opatření s návrhem na odebrání všech čtyř psů, o němž následně neprodleně rozhodla obec s rozšířenou působností, kterou je v tomto případě Přerov. Psi byli odebrání a umístěni do útulků v Přerově a Kojetíně," dodal Majer.

