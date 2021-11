Inspektoři zjišťují, kdo je zodpovědný za zazdění rorýsů při opravě školy v Ústí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | pau.atrigas / Flickr.com Inspektoři podle něj nyní vyšetřují ve spolupráci s právním oddělením okruh subjektů odpovědných za dané jednání. Rozhoduje se také o řízení o pokutě za porušení některých povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká inspekce životního prostředí zjišťuje, kdo je odpovědný za zazdění rorýsů při rekonstrukci mateřské školy v Ústí nad Labem. Rozhoduje se také o řízení o pokutě. ČTK to řekl mluvčí inspekce Jiří Ovečka. V budově, která patří městu, zazdili stavbaři několik hnízd, mláďata uhynula.

Událost se stala na začátku června. Stavební firma následně všechny otvory odhalila, aby umožnila ptákům návrat na hnízdo. Mateřská škola U plavecké haly se v té době opravovala a děti ji nenavštěvovaly. Inspekce ihned začala případ vyšetřovat. "Proběhly veškeré úkony správního řízení, včetně ústního jednání spojeného s výslechem svědků i seznámení s podklady řízení," uvedl Ovečka. Inspektoři podle něj nyní vyšetřují ve spolupráci s právním oddělením okruh subjektů odpovědných za dané jednání. Rozhoduje se také o řízení o pokutě za porušení některých povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Město v rekonstrukci budovy mateřské školy pokračuje, podle náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) by měla být téměř u konce. Město schválilo prodloužení termínu dokončení oprav do 15. prosince jako pojistku v případě, že by se protáhly. "Myslím, že to bude dřív, že už se to chýlí ke konci," řekl ČTK náměstek. Rekonstrukce se podle něj přerušila kvůli rorýsům pouze na jaře.

Rorýs je zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený.

reklama