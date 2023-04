Intenzivnější kontroly dovozu obilí z Ukrajiny budou pokračovat, uvedlo ministerstvo zemědělství

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Kvůli zvýšené přepravě obilovin z Ukrajiny přes Evropskou unii bude Česko pokračovat v jejich intenzivních kontrolách. Vedle obilí a dalších základních zemědělských plodin se zaměří i na mlýnské výrobky, uvedlo ministerstvo zemědělství, které kontroly nechalo zintenzivnit zhruba před dvěma týdny. Podle něj jsou kontroly detailní a provedené testy dosud přítomnost zakázaných látek v dovozovém obilí neprokázaly.

"V laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce se u každého vzorku dělá rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo reziduí pesticidů, u všech vzorků ale testujeme i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium," uvedl ke kontrolám ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj je kontrolováno ukrajinské obilí pro krmné i potravinářské účely.

Podle ministerstva je ČR v produkci obilovin plně soběstačná, velkou část produkce i vyváží. Dovoz obilovin ze zahraničí je malý, nicméně Státní zemědělská a potravinářská inspekce v uplynulých dvou týdnech odebrala 12 vzorků obilovin dovezených z Ukrajiny, konkrétně osm vzorků pšenice a čtyři u kukuřice. "Kompletně dokončené rozbory jsou zatím hotové u vzorků pšenice, žádné cizorodé látky laboratoře v obilí neodhalily," konstatovalo MZe.

Nově kontroluje všechno obilí a mouku z Ukrajiny také Slovensko, které tento týden zakázalo zpracovávat naskladněné ukrajinské obilí, toto zboží a z něj vyrobená mouka nesmí ani na trh. V kontrolovaném obilí byl potvrzen výskyt pesticidu, který není v EU povolen a má negativní vliv na lidské zdraví. Samotný dovoz ukrajinského obilí ani výrobků z něj ale není na Slovensku zakázán, import ale tamní ministerstvo zemědělství neodporučilo.

Dovoz některých zemědělských produktů včetně obilí z Ukrajiny nově ale zavedlo do 30. června Polsko a Maďarsko, a to ve snaze ochránit vlastní trhy. Podle mluvčí Evropské komise jsou ale jednostranné kroky, které ohledně obchodu podnikají jednotlivé členské státy EU, nepřijatelné. Evropská komise požádala vlády ve Varšavě a v Budapešti, aby ji seznámily s plány týkajícími se zákazu dovozu obilí a dalších zemědělských výrobků z Ukrajiny. Podle ní je nutné, aby členské státy taková rozhodnutí koordinovaly s unijními institucemi, otázky obchodu totiž patří do kompetence Evropské unie.

Ukrajina, která je jedním z největších světových vývozců obilí, začala využívat při vývozu této komodity alternativní trasy po blokádě svých černomořských přístavů v souvislosti s ruskou invazí z konce loňského února. Levná ukrajinská pšenice pak skončila také na trzích ve středoevropských zemích, na což si stěžovali místní zemědělci.

