Intersucho: Půdní sucho je v pětině ČR extrémní, do víkendu se v horku rozšíří

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vzhledem k horkému počasí bez dešťů v posledních dnech se v Česku značně rozšířilo půdní sucho do hloubky jednoho metru. Na pětině území už odborníci sledují extrémní sucho, na dalších deseti procentech výjimečné sucho a bez sucha už je jen zanedbatelná část území. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho . Situace se má ještě zhoršovat do konce týdne a až potom je pravděpodobnost, že by se situace mohla zlepšit. S horkem a suchem souvisejí i další problémy, jako je značné riziko šíření požárů či riziko pro chovatele skotu a ryb.Sucho, jehož míru odborníci určují jako poměr aktuálního stavu zásoby vody v půdě a průměrné zásoby za roky 1961 až 2015, je nejhorší na jihovýchod od Prahy směrem do jižních Čech, na Vysočinu a do východních Čech, v jižním cípu jižní Moravy, na jihovýchodní Moravě a na dalších menších územích. Podle předpovědí by se měly tři nejhorší stupně sucha ze šesti rozšířit do víkendu na celé území Česka.

Současné počasí také zvyšuje riziko šíření požáru. Podle webu FireRisk už je dnes vysoké riziko (nejvyšší stupeň) především v rozsáhlé oblasti středních, severních Čech a částečně východních Čech a částečně také na jižní a jihovýchodní a severní Moravě. Ve čtvrtek hrozí nejvyšší riziko šíření požárů navíc i v západních Čechách a ve značné části Moravy. Výrazněji má ustoupit požární riziko až o víkendu, kdy by mohly přijít srážky. Velkou roli přitom nebude hrát v požárním riziku vítr, foukat má málo.

Horko a sucho je rizikem i pro skot a pro ryby v rybnících. Míru rizika předpovídají vědci na webu AgroRisk a ta poroste úměrně zvyšujícím se teplotám do čtvrtka. Upozorňují chovatele, aby mohli včas přijmout opatření, jež zabrání poškození chovů. Zatímco riziko tepelného stresu pro skot se odvíjí od teploty vzduchu, riziko pro ryby od teploty v rybnících. Voda se přitom otepluje pomaleji a stejně tak se posléze pomaleji ochlazuje. Před vysokým rizikem (druhý nejvyšší stupeň) stresu pro skot varují odborníci ve středu ve středních Čechách na sever od Prahy a v Poohří, ve čtvrtek pak ve velké části Moravy a také na východ od Prahy v pásu až do východních Čech. Při vyšších teplotách klesá užitkovost dojnic a jsou náchylnější k výskytu zánětu mléčných žláz.

Riziko vysokých teplot nepříznivých pro ryby v rybnících bude nejvyšší ve čtvrtek. Jde o druhý nejvyšší stupeň rizika, který odborníci předpovídají pro většinu území republiky s výjimkou Vysočiny a podhorských a horských oblastí na severu Čech a Moravy. V okolí Prahy dokonce varují před mimořádným rizikem. Na velké části území má přetrvávat druhý nejvyšší stupeň rizika i v pátek a především na Moravě i o víkendu. Vodohospodáři už přitom o víkendu hlásili první úhyny ryb, které souvisejí s vysokou teplotou, suchem a z toho plynoucím nedostatkem kyslíku ve vodě.

Přečtěte si také | Mapy zobrazující intenzitu sucha Intersucho se nově aktualizují denně

Další týden by měl být podle aktuálních modelových předpovědí chladnější a rizika spojená s vysokými teplotami by měla ustoupit. U množství srážek panuje nejistota, ale pršet pravděpodobně bude.

reklama