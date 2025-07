Investor chce na Jesenicku postavit větrný park. O projektu rozhodnou referenda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Větrný park s až deseti turbínami plánuje v u obcí Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku postavit společnost VTE Jeseník ze skupiny First Wind. O osudu investičního záměru rozhodnou na podzim místní obyvatelé v referendech, která se budou v Bernarticích a Kobylé konat souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny. ČTK informaci získala z údajů ministerstva vnitra a tiskové zprávy společnosti VTE Jeseník.Firma samosprávám v Rychlebském výběžku nabídla za stavbu větrníků kompenzace.

Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. "Tento počet vychází z důkladné analýzy území, která zohlednila jak geografické podmínky a větrný potenciál lokality, tak doporučení biologických expertů, potřebné odstupy od obytné zástavby a rovněž kapacitní možnosti elektrizační soustavy," uvedla firma VTE Jeseník. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu.

Projekt se ale nelibí části místních obyvatel. V Bernarticích a Kobylé proto budou v říjnu referenda. Lidé v nich odpoví na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec neposkytla součinnost k realizaci větrných elektráren na svém území. Vyjádří se i k tomu, zda mají samosprávy učinit všechny kroky k ukončení smluv týkajících se připravovaných větrných elektráren, které doposud uzavřely.

Člen představenstva First Wind Tomáš Hardt uvedl, že i po případném souhlasu obyvatel bude ještě následovat technické posouzení záměru z pohledu vlivu na životní prostředí, hluku, ochrany přírody či připojení do sítě. "Referendum není razítko ke stavbě. Je to spíš zelená na prvním semaforu. Znamená, že lidé projekt podporují a zastupitelé mají silný mandát pokračovat v jednáních o konkrétních podmínkách," řekl.

Firma VTE Jeseník nabídla kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů. Každý dospělý obyvatel Bernartic a Kobylé by ročně dostával 10 000 korun. Ve Velké Kraši, kde je plánována jedna turbína, je částka poloviční. Obce mají dostat 500.000 korun ročně za každou elektrárnu. Bernartice by tak ročně obdržely 2,5 milionu korun, Kobylá dva miliony korun a Velká Kraš půl milionu. Odměny chce firma platit po celou dobu provozu větrného parku, tedy 25 let. Navyšovat se mají o inflaci.

Investoři plánuji stavbu nových větrných elektráren hlavně v severní části Olomouckého kraje, kde jsou příhodné podmínky pro výrobu elektřiny z tohoto obnovitelného zdroje. Mnohé samosprávy už podepsaly s investory smlouvy a díky tomu v příštích letech získají miliony korun do svých rozpočtů i levnější elektřinu pro domácnosti. V některých obcích ale záměry investorů narážejí na odpor místních obyvatel. Výstavbu větrných elektráren urychlí chystané akcelerační zóny, mají být i v Olomouckém kraji.

reklama