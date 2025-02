Investor chce postavit městečko na Českobudějovicku, aktivisté záměr kritizují

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | servantes / Shutterstock Ilustrační foto

U Bavorovic na Českobudějovicku plánuje soukromý investor výstavbu bytové zóny pro přibližně 2000 obyvatel. Podle ekologických aktivistů, kteří záměr kritizují, ale musí krajský úřad ve věci vydat nové rozhodnutí, protože to předchozí zrušilo ministerstvo životního prostředí. Vyplývá to z vyjádření ekologického hnutí Calla a starosty nedaleké obce Dasný.Lokalita se nachází v blízkosti ptačí oblasti v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Jihočeský krajský úřad podle hnutí Calla dříve vydal rozhodnutí, podle nějž výstavba nebude mít negativní dopad na ptactvo. Aktivisté se následně obrátili na ministerstvo životního prostředí, které uvedlo, že postup krajského úřadu byl v rozporu se zákonem i s metodickým pokynem, uvedl Jiří Řehounek z hnutí Calla. Krajský úřad proto podle něj bude muset k projektu vydat nové rozhodnutí. Podle ekologických aktivistů by chystaná výstavba u přírodní rezervace zničila místo, které využívají jako shromaždiště divoké husy.

S plánovaným satelitním městečkem by sousedila například obec Dasný. "Vítáme rozhodnutí, které zamezilo schválení dílčího záměru, v jehož důsledku bude nutné posoudit vliv celé stavby na životní prostředí," uvedl starosta Dasného Miroslav Horejš (SNK obce Dasný). Starosta Hluboké nad Vltavou, která je rovněž nedaleko, Tomáš Jirsa (ODS) dříve naopak řekl, že chystaný projekt podporuje. Dodal však, že Hluboká nad Vltavou proces nijak ovlivnit nemůže.

Podle starosty Dasného by zamýšlená výstavba zničila poslední kus celistvé přírody v dané oblasti a zhoršila by kvalitu života pro obyvatele obce. Satelit by byl po dokončení daleko rozsáhlejší, než je obec, která se do současné velikosti rozšiřovala přes 600 let, uvedl Horejš. V Dasném nyní žije přibližně 350 lidí.

Nejde o první záměr výstavby na loukách poblíž Bavorovic. V minulosti zde investor plánoval výstavbu nákupního centra. Od nápadu nakonec ustoupil.

