https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/iranska-vlada-bude-v-teheranu-kvuli-suchu-pravidelne-prerusovat-dodavky-vody
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Íránská vláda bude v Teheránu kvůli suchu pravidelně přerušovat dodávky vody

12.11.2025 23:04 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Íránská vláda plánuje pravidelně přerušovat dodávky vody v Teheránu, aby omezila její spotřebu a zabránila plýtvání. Podle agentury AFP to na konci minulého týne řekl ministr energetiky Abbás Alí Abádí. Oznámení přichází v době, kdy země čelí bezprecedentnímu suchu a vysychání vodních nádrží. Místní média již informovala o nočních výpadcích.
 
Írán letos čelí nejhoršímu suchu za několik posledních desetiletí, protože z 31 provincií v 15 z nich od října nespadla ani kapka, napsala státní agentura ISNA. Úroveň srážek ve více než desetimilionové metropoli je pak nejnižší za 100 let, vláda tam proto plánuje přerušit dodávky vody. "Tím se zabrání plýtvání, i když to může způsobit nepříjemnosti," řekl v televizi Abádí.

Íránský prezident Masúd Pezeškján ve čtvrtek řekl, že obyvatelé hlavního města možná budou muset být kvůli nedostatku vody evakuováni, pokud do konce roku nezaprší. Neupřesnil ale, jak by se taková operace uskutečnila, podotkla AFP.

Jedna z pěti nádrží, které zásobují metropoli, se nazývá Amír Kabír. V současnosti se v ní nachází 14 milionů metrů krychlových vody, což představuje pouze osm procent její kapacity, řekla agentuře IRNA šéf teheránské vodárenské společnosti Bihzád Parsa. Před rokem v ní přitom bylo podle něj okolo 86 milionů metrů krychlových vody. Dramatický úbytek způsobil stoprocentní pokles srážek v hlavním městě a jeho okolí, uvedl Parsa. Podle něj hrozí, že tato nádrž může Teheránu dodávat vodu už jen dva týdny. Kolik vody je v dalších čtyřech nádržích agentura neuvedla.

Obyvatelé Teheránu za den spotřebují asi tři miliony metrů kubických vody. Úřady v posledních dnech už kvůli úsporám přerušily dodávky této tekutiny v několika částech města a v červenci a srpnu tam dokonce vyhlásily dva svátky, aby se šetřilo vodou a energií.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Katsujiro Maekawa Flickr Hlavní vodní nádrž v Teheránu je v podstatě vyschlá, píše AFP Kadidlovník pravý Foto: Rita Willaert Flickr V ománském údolí Dauka pěstují stromy, jejichž míze přezdívají bílé zlato Vyprahlá zem. Foto: Victor Ranedo Ekolist.cz AP: Nejhorší sucho za celá desetiletí ohrožuje obnovu Sýrie

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist