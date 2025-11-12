Íránská vláda bude v Teheránu kvůli suchu pravidelně přerušovat dodávky vody
Íránský prezident Masúd Pezeškján ve čtvrtek řekl, že obyvatelé hlavního města možná budou muset být kvůli nedostatku vody evakuováni, pokud do konce roku nezaprší. Neupřesnil ale, jak by se taková operace uskutečnila, podotkla AFP.
Jedna z pěti nádrží, které zásobují metropoli, se nazývá Amír Kabír. V současnosti se v ní nachází 14 milionů metrů krychlových vody, což představuje pouze osm procent její kapacity, řekla agentuře IRNA šéf teheránské vodárenské společnosti Bihzád Parsa. Před rokem v ní přitom bylo podle něj okolo 86 milionů metrů krychlových vody. Dramatický úbytek způsobil stoprocentní pokles srážek v hlavním městě a jeho okolí, uvedl Parsa. Podle něj hrozí, že tato nádrž může Teheránu dodávat vodu už jen dva týdny. Kolik vody je v dalších čtyřech nádržích agentura neuvedla.
Obyvatelé Teheránu za den spotřebují asi tři miliony metrů kubických vody. Úřady v posledních dnech už kvůli úsporám přerušily dodávky této tekutiny v několika částech města a v červenci a srpnu tam dokonce vyhlásily dva svátky, aby se šetřilo vodou a energií.
