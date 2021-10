ČIŽP zastavila vyšetřování pokusu se solankou na Bečvě

Foto | Jakub Hruška "Fyzické osoby, které daný pokus provedly, nemohou být ze zákona předmětem našeho šetření, to je věcí místně příslušného úřadu," uvedl mluvčí.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zastavila vyšetřování experimentu se solným roztokem, který na řece Bečvě provedli kvůli loňské otravě vědci a rybáři. Případ tak uzavřela bez postihu. Původně přitom inspektoři měli za to, že pokusem mohl být porušen vodní zákon. Pochybení nenašel ani Zlínský kraj, případ je tak definitivně uzavřen. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz . Pokus ověřoval, jak se v Bečvě mísí vypuštěné anorganické látky, a jeho výsledky zpochybnily znalecký posudek pro policii.

"Na základě obdrženého podnětu jsme se zabývali tak, jak nám to zákon ukládá, dvěma právnickými osobami, u kterých kontrolou nebylo prokázáno, že by daný pokus realizovaly, a proto jsme šetření s těmito právnickými osobami v této věci zastavili," uvedl pro server mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Podnět, který inspektoři obdrželi, byl namířen mimo jiné proti pobočce Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou v čele s předsedou Stanislavem Pernickým. Ten se ale na pokusu se solným roztokem podílel nikoli pod hlavičkou profesní organizace, ale jako soukromník. Právě to byl důvod, proč inspekce případ uzavřela bez postihu. "Fyzické osoby, které daný pokus provedly, nemohou být ze zákona předmětem našeho šetření, to je věcí místně příslušného úřadu," uvedl Ovečka.

Inspekce původně chtěla případ předat k posouzení ještě na Zlínský kraj, z toho ale sešlo. "Zlínský kraj v této věci neobdržel žádný podnět," uvedla jeho mluvčí Soňa Ličková. Hejtmanství se totiž experimentem rybářů a vědců na Bečvě už dříve zabývalo a došlo k závěru, že zákon porušen nebyl. Koncentrace soli při pokusu podle krajského odboru životního prostředí nepřekročily kritickou mez.

Pokus se solankou podnikli rybáři a vědci pod vedením přírodovědce Jakuba Hrušky 27. července. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Někteří rybáři a vědci to považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Solný roztok proto pokusně vylili u vyústění rožnovského kanálu a zaznamenávali, jak se v řečišti chová. Pokus podle Pernického ukázal, že chlorid sodný, který je anorganická látka stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb.

