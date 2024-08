Spolek smí používat záběry kuřat z chovu, zákaz vydal nepříslušný soud

Richard Vacek 13.8.2024 11:02

Je pravda, že slepice ve volném chovu občas dopadnou špatně. My, co s tím máme zkušenosti, víme, že pokud se šikanovanou slepici nepodaří umístit jinam (já používám dvoupřepravku), ostatní ji rozklobou.

Lidé, co drůbež znají jen z obrázků, by o tom měli vědět.

