Irsko plánuje velkou větrnou elektrárnu pro výrobu zeleného vodíku

Singapurský stavitel větrných elektráren Enterprize Energy podepsal smlouvu o výstavbě velké větrné farmy na moři u pobřeží Irska. Hodnota kontraktu činí deset miliard USD (225 miliard Kč) a elektrárna má dodávat elektřinu pro zařízení na výrobu takzvaného zeleného vodíku. Uvedla to agentura Bloomberg.

Zelený vodík, který se vyrábí za pomoci obnovitelné elektřiny, je považován za čistou alternativu zemního plynu pro odvětví, jako je výroba oceli, nebo například pro chemický průmysl. Do této technologie se zapojuje řada předních energetických firem, od norské Equinor až po britskou BP. Evropa má za cíl do roku 2024 zvýšit instalovanou kapacitu pro výrobu zeleného vodíku na šest gigawattů (GW) a do roku 2030 až na 40 GW.

Větrná farma společnosti Enterprize Energy bude mít kapacitu čtyři GW. Bude dodávat elektřinu k produkci vodíku určeného pro domácí trh nebo pro jeho přeměnu na čpavek, který bude možné vyvážet, uvedl generální ředitel firmy Ian Hatton.

Elektrárna bude dodávat proud pro čtyřgigawattové vodíkové zařízení v Irsku nazývané Green Marlin, které vyvíjejí firmy E1-H2 a Zenith Energy. Zařízení by mohlo zahájit produkci v roce 2026.

Singapurská firma staví také větrnou farmu na moři v Thajsku, a to o výkonu 3,4 GW. O další pak uvažuje v Brazílii.

