Itálie schválila nové opatření na podporu prodeje elektromobilů
8.8.2025 20:46 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Sopotnicki / Shutterstock
Italská vláda bude tyto subvence financovat z fondu Evropské unie na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Subvence budou omezeny na jednotlivce a firmy ve větších městských oblastech s cílem snížit znečištění a zlepšit kvalitu ovzduší.
Poptávka po elektromobilech v Evropě zaostává za očekáváním, zejména kvůli vysoké pořizovací ceně vozů a nedostatku dobíjecích stanic. V Itálii se automobily s čistě elektrickým pohonem v červnu na celkovém prodeji nových osobních vozů podílely šesti procenty, zatímco v celé Evropské unii to bylo přes 15 procent, píše Reuters.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk