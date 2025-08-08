https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/italie-schvalila-nove-opatreni-na-podporu-prodeje-elektromobilu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Itálie schválila nové opatření na podporu prodeje elektromobilů

8.8.2025 20:46 (ČTK)
Foto | Sopotnicki / Shutterstock
Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání podpory je sešrotovat automobil se spalovacím motorem s emisní normou Euro 5 a nižší, uvedla agentura Reuters.
 
Ministerstvo v rámci toho programu poskytne na nákup elektromobilu příspěvek až 10 000 eur (244 500 Kč) jednotlivcům a až 20 000 eur (489 000 Kč) malým firmám. Tento příspěvek může pokrýt až 30 procent kupní ceny elektromobilu.

Italská vláda bude tyto subvence financovat z fondu Evropské unie na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Subvence budou omezeny na jednotlivce a firmy ve větších městských oblastech s cílem snížit znečištění a zlepšit kvalitu ovzduší.

Poptávka po elektromobilech v Evropě zaostává za očekáváním, zejména kvůli vysoké pořizovací ceně vozů a nedostatku dobíjecích stanic. V Itálii se automobily s čistě elektrickým pohonem v červnu na celkovém prodeji nových osobních vozů podílely šesti procenty, zatímco v celé Evropské unii to bylo přes 15 procent, píše Reuters.

Pražská EVVOluce

