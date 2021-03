Kvůli ropnému úniku obvinil Izrael Írán z ekologického terorismu

Jan Škrdla 3.3.2021 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl

Jen tak mimochodem, už při první zmínce jsem měl podezření, že to někdo vypustil schválně.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/desitky-kilometru-pobrezi-izraele-zamorila-ropa-vinik-se-hleda#diskuse



Co se týká Bečvy, tak je vidět rozdíl mezi vyšetřovateli v Izraeli a v ČR. U nás jsou buďto tak neschopní, že toho viníka nedokáží najít, nebo to ani nechtějí. Nebo to nechtějí na něčí příkaz.

