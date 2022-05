Izrael zvyšuje těžbu plynu a surovinu chce dodávat i do Evropy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Izrael zvyšuje těžbu zemního plynu z moře a v nadcházejících měsících chce uzavřít smlouvu o dodávkách do Evropy, která se snaží omezit závislost na dodávkách této suroviny z Ruska. Izrael plánuje v nejbližších letech zdvojnásobit těžbu z nynějších 20 miliard asi na 40 miliard metrů krychlových v rámci rozšíření současných projektů a zahájení těžby na nových polích. S odvoláním na představitele odvětví to dnes uvedla agentura Reuters.

Izrael v současnosti dodává plyn na domácí trh a prostřednictvím místní sítě plynovodů do Egypta a Jordánska. Většina nových dodávek má být určena pro Evropu.

Problémem jsou zatím trasy dodávek. Jednou z možností vývozu do Evropy je prostřednictvím zařízení na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Egyptě a pak potrubím prostřednictvím plynovodů, které jsou v různé fázi plánování. Jedná se také o plovoucím zařízení na zkapalněný zemní plyn, který by umožnil dodávky do Evropy přímo z Izraele.

Další možností je navrhovaný plynovod Eastmed - ambiciózní a nákladný projekt, který by spojil plynové pole s Evropou - nebo kratší plynovod do Turecka.

Nejrychlejší cestou izraelského plynu do Evropy je Egypt. Plovoucí zařízení na LNG by nabídlo nezávislost na tranzitních zemích. Přímý plynovod by poskytl nejlevnější cenu pro koncového spotřebitele, ale jeho výstavby by trvala déle, uvedla nezávislá plynárenská konzultantka Gina Cohenová ve zprávě pro izraelské ministerstvo zahraničí a Evropský parlament.

"Izrael musí jednat rychle, protože příležitost k podpisu kontraktu a pro možnost stát se významným dodavatelem plynu do Evropy bude otevřena pouze na omezenou dobu," uvedla Cohenová.

Izrael, Kypr a Řecko už podepsaly smlouvy o vybudování podmořského elektrického kabelu, který propojí jejich elektrické sítě a nabídne záložní napájení v případě nouze.

Evropa se kvůli válce na Ukrajině snaží zastavit dodávky plynu z Ruska. To dodává zhruba 40 procent plynu, který region potřebuje. Loni ruské dodávky činily přibližně 155 miliard metrů krychlových.

Izraelský plyn by mohl rozšířit dodávky do Evropy spolu s dodávkami z dalších zemí, jako jsou Spojené státy a Katar.

