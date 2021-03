Izraelci marně pátrají po původci rozsáhlého znečištění břehů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Igor GOLUBENKOV / Igor GOLUBENKOV / Flickr Mazem je pokryto 90 procent izraelského středomořského pobřeží o délce téměř 200 kilometrů. Podle AP se tam vyplavilo 1000 tun ropné látky. Dopady jsou patrné na celém ekosystému, zemřeli ptáci, mořské želvy a další živočichové. Vzhledem k toxicitě látky jsou pláže pro veřejnost zavřené. Ilustrační obrázek

Izrael rozšířil pátrání po lodi, z níž před několika dny nedaleko jeho břehů unikla ropná látka a znečistila pláže od jižního Libanonu až po jih Izraele. Původně byl v podezření řecký ropný tanker Minerva Helen, na nějž Izrael poslal vyšetřovací tým. Ministerstvo ochrany životního prostředí ale v neděli oznámilo, že tato loď za ekologickou zkázu odpovědná není.

Vyloučila to i firma, které plavidlo patří. Vyšetřovatelé proto dál pátrají po lodi, která 11. února plula v asi 50kilometrové vzdálenosti od izraelských břehů a z níž toxická látka zřejmě unikla.

Únik způsobil situaci, kterou ochránci přírody označili za ekologickou katastrofu s následky, jejichž odstranění potrvá několik let.

Lepkavý černý olejnatý maz z pláží nyní odstraňují tisíce dobrovolníků a vojáků a snaží se také zachránit postižené živočichy.

Ministerstvo životního prostředí spolupracuje s evropskými agenturami a zpočátku se zaměřilo na deset lodí, které mohly být za únik odpovědné. Některé z nich už byly ze seznamu vyřazeny, ale pátrání se rozšiřuje na další plavidla.

"Ten únik má svého původce. Nehodláme pominout zločin spáchaný na životním prostředí a učiníme vše, abychom viníka našli," prohlásila ministryně ochrany životního prostředí Gila Gamlielová.

Situací trpí i rybáři z pobřežních vesnic, protože vláda tento týden vydala zákaz prodeje úlovků z moře. Rybáři z vesnice Džisr az-Zarká ale přesto na moře vypluli a trvají na tom, že lov ryb je bezpečný. "Ten maz plave na hladině, nedostává se do hloubky. Poškozuje to útesy a možná i mořské řasy, pláže a mnoho věcí včetně našeho vybavení. Ryby ale nekonzumují nic, co není přírodního původu," prohlásil představitel místních rybářů Samí Alí, jehož citovala agentura AP.

Vědci jsou ale jiného názoru a trvají na tom, že rybolov není bezpečný a je třeba rozsah škod analyzovat.

Mazem je pokryto 90 procent izraelského středomořského pobřeží o délce téměř 200 kilometrů. Podle AP se tam vyplavilo 1000 tun ropné látky. Dopady jsou patrné na celém ekosystému, zemřeli ptáci, mořské želvy a další živočichové. Vzhledem k toxicitě látky jsou pláže pro veřejnost zavřené.

Přeživší želvy pokryté olejnatým mazem se dostávají do rukou pracovníkům národního záchranného centra. Želvy mají toxickou látku i v dýchacím ústrojí. Guy Igvy, který v centru pracuje jako zdravotnický asistent, řekl, že se centrum snaží zachránit 11 želv. "Přinesou je sem pokryté mazem, který je i v jejich dýchacích cestách," řekl Igvy. Zaměstnanci mechanicky cesty čistí, ale snaží se také toxiny vypudit z trávicího systému. Dávají proto želvám majonézu, která trávicí systém dokáže vyčistit a rozložit maz, řekl Igvy. Očištění želv potrvá asi týden a pak by se mohly vrátit do přírody.

