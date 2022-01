Izraelský fotograf zveřejnil unikátní záběry hejna špačků. Zformovalo se do tvaru lžíce s kupkou cukru

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Izraelskému fotografovi Albertovi Kešetovi se podařilo zachytit hejno špačků zformované do tvaru lžíce s kupkou cukru. Kešet zachytil ptáky, když se vydal jednou časně ráno fotografovat do údolí řeky Jordán, informoval server BBC.

"Narazil jsem na hejno špačků. Zůstal jsem tam pět nebo šest hodin a pozoroval je, abych udělal dobré snímky. V jedné chvíli začali stoupat nahoru a k mému překvapení se do pěti vteřin zformovali do tvaru lžíce. Tu formaci na chvíli udrželi a pak se začala lžíce ohýbat stejně jako proslavené lžíce Uriho Gellera. Cestuji a fotografuji deset let a tenhle záběr špačků považuji za nejúžasnější," řekl Kešet.

Fotografie dal k dispozici na sociální sítě a sklidil za ně velký ohlas. Přihlásil se i Geller, který se zabývá paranormálními jevy a tvrdí, že má schopnost ohýbat lžíce silou své mysli. Kešetovy záběry považuje za "dárek ke svým 75. narozeninám", jež oslavil před několika dny.

