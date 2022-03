Jablonecká energetická testuje fotovoltaiku a chystá další kogenerační jednotky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jablonecká energetická chce v systému centrálního vytápění v Jablonci nad Nisou využít po kogeneračních jednotkách také fotovoltaické panely. První solární elektrárnu testuje na budově plynové kotelny v ulici Boženy Němcové. Na střeše je tam 27 panelů, které by mohly ročně vyrobit až 10 000 kilowattů elektrické energie. Firma nebude dodávat elektřinu do sítě, ale využije ji k vlastní spotřebě, případně k předehřívání vody, řekl ČTK ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.

"Nejedná se o takové množství energie, aby nějak zásadně ovlivnilo hospodaření, ale je to první instalace fotovoltaiky v našich podmínkách a naším cílem je získat zkušenosti pro další rozvoj v oblasti zelené energetiky," doplnil Pospíšil. Jakmile se provoz první solární elektrárny osvědčí, je podle Pospíšila Jablonecká energetická připravena osadit panely všechny městské zdroje. "Podali jsme předběžné přihlášky do dotačních programů na fotovoltaiku. Předpokládáme, že bychom mohli využít i plochou střechu městské haly nebo bazénu," dodal. Firma podle něj také pořídila dva elektromobily, které dispečink a servis využívají k cestám po městě.

Jablonecká energetická je společností ve stoprocentním vlastnictví Jablonce. Na centrální vytápění je dnes ve druhém největším městě v Libereckém kraji napojeno na 4000 domácností, desítky firem a institucí i průmyslových areálů. Celý systém prošel v letech 2014 až 2016 modernizací za 264 milionů korun, z toho 50 milionů se podařilo získat z dotačních programů. Dva velké zdroje tepla nahradilo 21 moderních plynových kotelen, které loni v červenci doplnilo pět kogeneračních jednotek.

Kogenerační jednotky o celkovém instalovaném výkonu 2600 kW vybudovala ve čtyřech městských kotelnách firma ČEZ Energo. Projekt za 77 milionů korun zajišťuje nejen výrobu elektřiny, ale odpadní teplo pomáhá vytápět napojené domácnosti, školy a další objekty. Loni vyrobily jednotky mimo elektrické energie 39 000 gigajoulů tepla, což představuje roční spotřebu zhruba 1600 domácností. Další tři kogenerační jednotky jsou podle Pospíšila v plánu.

"Zatím jsme odsouhlasili vizualizace na zdroji v Mechové ulici, další kogenerační jednotka by měla být v areálu jednoho z místních podniků, kde také provozujeme kotelnu," řekl. Do budoucna se podle něj počítá také s vybudováním kogenerační jednotky v areálu nemocnice. Nemocnice má vlastní kotelnu, která ale dosluhuje. Až ukončí provoz, bude podle Pospíšila teplo pro nemocnici zajišťovat Jablonecká energetická ze zdroje v Liberecké ulici, který je na to kapacitně připravený.

