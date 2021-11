Jak financovat ekologickou obnovu České republiky: šest doporučení pro jednotlivá odvětví

Svatá Prostoto 23.11.2021 16:34

" ... by Česko mělo usilovat o to, aby do roku 2030 bylo hloubkově renovováno celkem 280 000 rodinných domů"



Já tak nějak úplně nevím, co je to ta HLOUBKOVÁ renovace, ale když se podívám co dělají úroky z hypoték, ceny stavebních prací a materiálů a ceny energií, tak mne napadá jedno jediné ... ZA CO SOUDRUZI, ZA CO?





