Jak se žije rybám a rostlinám v řece Bečvě po havárii?

Populace většiny ryb by se měla přirozeně obnovit v průběhu několika let. Ilustrační snímek.

Agentura ochrany přírody a krajiny v listopadu zkoumala, jak zářijová havárie na Bečvě ovlivnila biodiverzitu v řece. Ve zprávě vydané v minulých dnech uvádí, že je patrný výrazný pokles množství ryb. Protože se ale pro ně zachovaly potravní zdroje, mohou se v příštích letech rozmnožit.

„Na celé té věci vidím jediné pozitivum. Z monitoringu vyplývá, že se v řece zachovaly pro ryby potravní zdroje a také, že přežila alespoň část ryb včetně generačních většiny druhů,“ konstatuje ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK Pavel Pešout. „To je dobrý předpoklad pro přirozenou reprodukci, ryby se v otráveném úseku postupně rozšíří. V řece velikosti Bečvy, kde koryto má přírodně blízký charakter, je přirozená reprodukce nejefektivnějším a nejvýznamnějším způsobem obnovy populací původních reofilních druhů ryb,“ dodává.

Krátkověké druhy ryb jakou jsou hrouzek, ouklejka nebo mřenka se mohou vrátit k původnímu stavu populací do 3 let, u druhů s pozdějším nástupem pohlavní dospělosti (např. ostroretka, parma, tloušť) zhruba do 5–6 let.

Prokázalo se, že havárie měla větší vliv na starší ryby než na plůdek. Početnost i biomasa dospělých ryb klesaly od lokality v Choryni, která již byla částečně ovlivněna havárií. Ve zbytku mezijezí (lokality Hustopeče a Kamenec) byl výskyt starších ryb minimální (Kamenec) až nulový (Hustopeče). Také hustota ryb dále po toku, pod jezem Hranice, byla nízká, ovlivněná havárií.

Jasný pokles množství ryb na zasažených lokalitách je patrný v porovnání s kontrolní lokalitou ve Valašském Meziříčí.

Vodní rostliny a bezobratlé živočichy havárie výrazně zřejmě kvůli vysokým průtokům.

Po konzultaci s Povodím Moravy a Českým rybářským svazem byla zadána studie navrhující realizace opatření v otravou zasaženém úseku řeky Bečvy, která bude dokončena v polovině roku 2021.

Na průzkumu biodiverzity řeky Bečvy po havárii se podíleli odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Českého rybářského svazu a Povodí Moravy. Monitoring probíhal kvůli zhoršeným hydrologickým podmínkám a bezpečnosti (vyšší průtoky kvůli naředění cizorodých látek bezprostředně po havárii, intenzivní deště v povodí) v průběhu listopadu.

