Japonsko slíbilo, že sníží do roku 2030 emise o 46 procent

Japonsko slíbilo, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 46 procent oproti roku 2013. Nový cíl je podstatně ambicióznější než ten dosavadní, podle něhož měly exhalace klesnout o 26 procent. Závazek oznámil premiér Jošihide Suga.

Japonsko je páté na žebříčku zemí, které vypouštějí nejvíc oxidu uhličitého na světě, a v poslední době čelí tlaku, aby v boji proti globálnímu oteplování dělalo víc. Klimatické změny byly také tématem jednání japonského premiéra s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě minulý týden.

Již loni se Japonsko přihlásilo k závazku dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, čímž sladilo svou politiku například s Evropskou unií. Tento rok japonská vláda svou energetickou politiku dál přehodnocuje a podniká kroky ke zvýšení podílu obnovitelné energie ve svém energickém mixu. Zároveň však stále podporuje uhelné elektrárny kvůli pomalému restartu jaderných reaktorů po havárii jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011.

Austrálie, která využívá k výrobě energie ve velkém uhlí a patří k největším znečišťovatelům na světě na jednoho obyvatele, se zatím k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 nezavázala. Podle vlády premiéra Scotta Morrisona by to ohrozilo australskou ekonomiku.

Canberra nicméně oznámila, že do výzkumu a pilotních projektů v oblasti zelených technologií investuje společně se svými partnery z Británie, Japonska, Jižní Koreje a Německa 565,8 milionu australských dolarů (9,4 miliardy Kč).

