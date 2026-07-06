Japonsko zkouší AI při diagnostice stromů, jimž by mohl hrozit pád
Podle japonského ministerstva pro dopravu a cestovní ruch bylo mezi dubnem 2021 a listopadem 2024 v celém Japonsku nahlášeno celkem 1732 nehod souvisejících se stromy v parcích a podél silnic, z nichž 110 vedlo ke zranění nebo úmrtí. Například v září 2024 zemřel muž, když se z jinanu v západní části Tokia ulomila větev a spadla na chodník.
O stromy vysazené v parcích a podél silnic se obvykle starají místní samosprávy, ale kvůli nedostatku odborníků jsou často nedostatečně udržovány.
Společnost Optim Corp., poskytovatel informačních technologií se sídlem v Tokiu, a společnost Kyuden Droneservice Co., provozovatel bezpilotních letadel sídlící ve Fukuoce, společně vyvinuly systém založený na umělé inteligenci, který pomocí dronů detekuje odumřelé stromy.
Dalším projektem je systém umělé inteligence pro hodnocení rizik stromů od společnosti Sumitomo Mitsui Construction Co., který analyzuje fotografie odumřelých nebo odumírajících částí stromu pořízené chytrým telefonem nebo tabletem.
Systém porovnává snímky s desítkami tisíc uložených fotografií kmenů a větví, a na základě diagnóz odborníků na stromy tak vyhodnocuje riziko pádu stromu na čtyřstupňové škále. Výsledky poskytuje během několika minut a ukládá je do databáze, včetně polohy stromu a diagnostického posouzení.
"Riziko pádu stromu se zvyšuje, pokud má vnitřní dutinu nebo pokud na jeho kmeni rostou houby. Pro laiky bez odborných znalostí je však obtížné toto riziko posoudit," uvedl Hidemi Kataoka, arborista zapojený do vývoje projektu.
Systém otestovaly místní samosprávy, včetně města Kizugawa v prefektuře Kjóto, města Mijakonodžó v prefektuře Mijazaki a magistrátu města Tokio. Město Kizugawa, které spravuje přibližně 20 000 stromů, nebylo kvůli nedostatku personálu schopno provádět pravidelné kontroly. "Díky AI nyní můžeme provádět efektivní a konzistentní sledování stromů," uvedl představitel města Kizugawa.
Podle společnosti Sumitomo Mitsui zvažuje zavedení systému přibližně 20 místních samospráv. Společnost plánuje komerční spuštění služby ve fiskálním roce 2027.
"Během období vysokého ekonomického růstu v Japonsku bylo vysazeno velké množství stromů, mimo jiné za účelem pohlcování emisí z vozidel, a nyní se blíží ke konci své životnosti," uvedl Šó Tago, vedoucí oddělení zelené infrastruktury společnosti.
"Doufáme, že tato služba pomůže zajistit efektivní a řádnou správu stromů i s omezeným počtem zaměstnanců," dodal.
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