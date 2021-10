Jednání o Turówu podle Čechů zastavila neshoda nad dobou trvání smlouvy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jednání Česka a Polska o smlouvě, která má řešit fungování polského dolu Turów a jeho dopady na české obce, přerušil v noci na pátek podle českých představitelů odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že pokud Polsko přijme českou představu ohledně Turówu, je smlouva připravená natolik, že ji lze podepsat. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) je pro ČR ale nepřijatelný návrh na dva roky trvání dohody. Tvrdí, že by Polsko mělo poskytnout záruky na celou dobu těžby, která má trvat 22 let. Termín dalšího jednání zatím není daný.

Polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka po jednání, které skončilo v noci na dnešek, uvedl, že Polsko předložilo "velmi dobrou nabídku" pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a nadstandardního monitoringu. Podle něj ale narazila na eskalaci požadavků české strany, což vedlo k tomu, že nebyla přijata. Podle Brabce jsou ale česká i polská strana připravené dál jednat.

Turówský důl u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. Praha chce mimo jiné vyjednat záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí a bude dostávat informace o stavu podzemních vod.

Podle Půty byla jednání o smlouvě tvrdá a dlouhá. Návrh, že by Polsko mohlo po dvou letech smlouvu bez dalšího vypovědět, je ale pro zemi podle něj nepřijatelný. "Během noci se dohoda nacházela malý kousek od kompromisu. Dosažení toho kompromisu je teď už věcí pro premiéry," řekl ČTK liberecký hejtman, který se jednání v Praze účastnil. Ministr zahraničí Kulhánek považuje za logické usilovat o více než dvouletou dohodu, když se má v turówském dole těžit 22 let. Polsko navíc podle něj přišlo s požadavkem dvouleté dohody o Turówu na poslední chvíli.

Šéf české diplomacie na twitteru dnes současně odmítl, že by Česko postupovalo při jednáních iracionálně, jak po jednání uvedl náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. "Bohužel v posledních hodinách se česká strana v reakci na naši nabídku začala chovat zcela iracionálně, odtrženě od skutečnosti. Jako by cílem bylo přerušení rozhovorů. Týkalo se to očekávání, zcela odtrženého od mezinárodní praxe, aby v dohodě byla klauzule, která by znemožňovala její vypovězení po mnoho let. To je naprosto neslýchané v mezinárodní praxi," prohlásil Jabloński. Podle Brabce ale tento sporný bod byl znám polské straně už měsíce a nebyl předtím rozporován.

"Pokud by byla výpověď možná ve velmi krátké době, tak všechno to, co jsme dojednali, ztrácí smysl," prohlásil Brabec. Je ale přesvědčen, že se dohody povede dosáhnout v horizontu dnů, nikoliv měsíců. "Řekli jsme si, že se teď rozejdeme, přerušíme jednání, ne ukončíme. Je zájem jednat dál," uvedl.

Polská delegace v noci po jednání ale z Prahy odjela.

