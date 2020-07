Jelenům v japonské Naře se bez turistů zlepšilo zažívání

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | David McKelvey / David McKelvey / Flickr.com V současnosti, kdy jsou jeleni bez přísunu koláčků senbei ve velkém, se museli vrátit ke své přirozené potravě a jejich zažívací potíže zmizely.

Jeleni sika, kteří žijí v japonském městě Nara, sice kvůli chybějícím turistům za pandemie nemoci covid-19 přišli o svoji oblíbenou pochoutku, zato se jim zlepšilo zažívání. Byli totiž nuceni si začít vyhledávat přirozenou potravu, informoval na svých internetových stránkách britský The Guardian.

Před začátkem pandemie do Nary na západě Japonska, kdysi hlavního města země, přijížděly miliony turistů, aby si prohlédly tamní svatyně a chrámy. Jednou z atrakcí jsou i jeleni sika, kterých v hlavním městském parku žije asi 1300. Lidé je krmí jejich oblíbenou pochoutkou, koláčky senbei vyráběnými z mouky a rýžových otrub. Podle všeho jich jeleni ale dostávali moc, a trpěli proto silnou žízní.

"Domnívám se, že pak moc pili," řekl listu Asahi šimbun Jošitaka Ašimura, šéf nadace pro ochranu jelenů v Naře. To pak mělo negativní dopad na zdraví sudokopytníků: trpěli trávicími problémy, jako je průjem.

V současnosti, kdy jsou jeleni bez přísunu koláčků senbei ve velkém, se museli vrátit ke své přirozené potravě a jejich zdravotní potíže zmizely. Důkazem toho je podle The Guardian jejich trus, zformovaný do perfektních bobků.

Jeleni v Naře, které turisté rádi lákají k sobě, aby se s nimi mohli vyfotit, bývali považováni za posvátné. Od 50. let minulého století jsou chránění. Prefekturu Nara předloni navštívilo 2,58 milionu lidí, což oproti roku 2012 znamená téměř desetinásobek. V uplynulých letech mnoho jelenů uhynulo poté, co spolkli plastové sáčky, v nichž jim turisté přinesli laskominy. Za letošní květen však do Japonska kvůli pandemii covidu-19 přicestovalo ze zahraničí jen 1700 lidí. To sice postihlo firmy podnikající v turistickém ruchu v Naře, tamním jelenům nepřítomnost turistů prospěla. A pravidelní návštěvníci parku také tvrdí, že jelení trus má nejen lepší tvar, ale prý i méně páchne.

