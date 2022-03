Jenišov věří, že má páku na zrušení plánované těžby kaolinu u obce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obec Jenišov na Karlovarsku věří, že se jí podaří zabránit těžbě kaolinu v blízkosti obce. Ministerstvo životního prostředí totiž zrušilo prodloužení platnosti závazného stanoviska k posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě Jenišov - výsypka z roku 2018, na jehož základě Sedlecký kaolin a. s. získal povolení k těžbě. Podle firmy se ale zrušením závazného stanoviska na povolení k těžbě, vydané v roce 2010 nic nemění, zjistila ČTK.

Společnost Sedlecký kaolin měla posouzení vlivu na životní prostředí, takzvanou EIA, už z roku 2005. To platilo dva roky. V roce 2018 firma požádala a získala od ministerstva prodloužení závazného stanoviska k této EIA. Právě toto rozhodnutí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) zrušila jako nezákonné.

Podle starosty Jenišova Jiřího Stehlíka (nez.) je tak z logiky věci zřejmé, že Sedlecký kaolin nemá platnou EIA, a neplatné je tak i stanovení dobývacího prostoru a povolení k těžbě. "Nechci nyní prozrazovat naše další kroky, ale podle nás Sedlecký kaolin neměl dostat povolení k těžbě," řekl v polovině února Stehlík ČTK.

Podle jednatele Sedleckého kaolinu Radomila Golda ale nemůže mít čerstvé zrušení prodloužení souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí žádný vliv na rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané v roce 2006 a o povolení báňské činnosti z roku 2010. "Lhůty pro případná odvolání už dávno uplynuly. To je jako by někdo dostal stavební povolení a po deseti letech by mu někdo chtěl zbourat dům," řekl ČTK Gold.

Spory mezi obcí a těžařskou firmou se táhnou už asi deset let. Vznikly tehdy poté, co si někteří obyvatelé koupili pozemky pro své rodinné domy na okraji těžebního prostoru a zjistili, že by se jich v brzké době mohla těžba kaolinu dotknout. Zatímco předchozí vedení obce mělo snahu se se Sedleckým kaolinem dohodnout, dnešní vedení se snaží plány na zahájení těžby zastavit. Rozhodnutí ministryně je podle starosty prvním krokem.

Obec také se Sedleckým kaolinem vede dva soudní spory, které se týkají přístupu firmy k pozemkům v dobývacím prostoru. "My v tomto případě čekáme na rozhodnutí soudu a věříme, že nám soud umožní se k našim pozemkům dostat," uvedl Gold.

Podle Golda přitom firma už asi před 20 lety vyhověla obci, když souhlasila s odepsáním zásob kaolinu v ložisku u dnešního obchodního centra Globus s tím, že pro těžbu zůstane vyhrazená právě lokalita pod výsypkou.

