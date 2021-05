Jeskyňáři našli v Moravském krasu další menší jeskyni, díky pracím na vodovodu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jeskyňáři našli v Moravském krasu poblíže blanenských Lažánek další menší jeskyni. Vchod do ní objevili v rýze pro nový vodovod. V prostoře je drobná krápníková výzdoba. Je možné, že povede ještě do jiných prostor. ČTK to řekl zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma. Jeskyňáři v Moravském krasu našli před časem rozlehlý dóm plný krápníků.

V místě dělníci budují nový vodovod, vchod do jeskyně našel v budované rýze člen České speleologické společnosti ZO 6-14 Suchý žleb a oblastní geolog České geologické služby Vít Baldík. Jeskyně je mělce pod povrchem, oproti blízké vozovce v hloubce asi dva metry. Na délku měří 9,7 metru, šířka je okolo 40 centimetrů, výška okolo 60 centimetrů. Prostor se několikrát lomí, na konci se zužuje asi na 20 centimetrů a průzkum dál tak zatím není možný. "Chodba míří pod Harbešskou plošinu a i na konci je čerstvý vzduch. Není tak vyloučeno, že může vést do dalších starších prostor," uvedl Tůma.

Objev jeskyně, byť relativně malé, má podle Tůmy svůj význam. V takzvaném Lažáneckém žlebu jeskyňáři doposud evidují pouze tři jeskyně, a to Veverku u Jedovnic, Svážnou studnu a Lažáneckou jeskyni. Nově objevená jeskyně, která ještě nemá jméno, je tak ve žlebu teprve čtvrtou objevenou. Podle Tůmy může být vodítkem k neznámým a předpokládaným jeskyním pod Harbešskou plošinou. Jejich existenci naznačují na plošině závrty, z nichž některé už byly zkoumány a jeskyňáři v nich našli vertikální jeskyně čili propasti. Nejhlubší a největší na plošině je jeskyně Společňák, jejíž horizontální část zvaná Hala je v hloubce 110 metrů. Poslední objev velkého dómu o ploše 30krát 30 metrů v jeskyni Ševčíkův závrt na Harbešské plošině u Vilémovic jeskyňáři zveřejnili teprve před několika dny. Dóm také ještě nemá jméno. Zajímavostí je, že je bohatý na krápníkovou výzdobu.

Jeskyňáři se nyní musí rozhodnout, zda v průzkumu nově objevené jeskyně budou pokračovat. Výkop nového vodovodu sdělníci musejí zasypat, což by znamenalo, že zasypaný bude i vchod. Jeskyňáři by se případně mohli se stavební firmou dohodnout, že vchod zasypán nebude. Nebo by podle Tůmy připadalo v úvahu vyhloubit nový vchod na konci jeskyně.

V krasu je přes 1100 jeskyní. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kde se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě a které jsou spojené s propastí Macocha. Největší je ale systém Amatérské jeskyně o délce přes 40 kilometrů. Objevy větších jeskyní jsou už výjimečné, kras je značně probádaný.

reklama