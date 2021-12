Jezero Čičák v Pardubicích se bude kvůli obojživelníkům odbahňovat na etapy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michal Louč / Michal Louč / Wikimedia Commons Čičák bude nutné odbahnit na etapy, protože tam žijí chránění obojživelníci, v době jejich páření se práce musí přerušit.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Odbahnění jezera Čičák v Pardubicích se bude dělat na etapy, a to kvůli chráněným obojživelníkům, kteří v něm žijí. Radnice to plánuje v příštím roce, vodní plocha je poslední ve městě, kde ještě nebyly odstraněny letité sedimenty. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Čičák je v parku Na Špici, který je od roku 2014 opravený. Jezero vzniklo při regulaci toku Labe v 60. letech minulého století. Je nedaleko soutoku Labe a Chrudimky. Po desítkách let se v něm hromadí bahnité nánosy. "Současný stav je takový, že máme hezky upravený park, ne příliš upravené jezero," řekl Nadrchal.

Město chtělo odbahnit Čičák v roce 2013 ještě před opravou parku, náklady ale byly vysoké, proto projekt zastavilo. Tenkrát chtělo po Labi odvážet bahno do Semtína. "Projekt by se velmi prodražil. Musela by se překonat plavební komora a pak by se platilo za likvidaci bahna," řekl Nadrchal.

Nyní chce město bahno vést proti proudu Labe a vyložit ho v areálu Hůrka. "Tam by se rozhrnulo, vysušilo. Po chemickém rozboru, zda je v pořádku, by se bahno mohlo využít na pole," uvedl primátorův náměstek. Podle předběžných odhadů odborníků by sedimenty neměly obsahovat nebezpečné látky, které by znemožnily jeho zemědělské využití.

V případě Matičního jezera, které je odbahněné od konce loňského roku, se sedimenty použily na zpevnění břehů. Jsou ve speciálních pytlích. Plocha jezera se tak zmenšila. "U Čičáku by to vhodné nebylo, není tak velký jako Matiční jezero," řekl Nadrchal.

Podobně jako u Matičního jezera bude nutné Čičák odbahnit na etapy, protože tam žijí chránění obojživelníci, v době jejich páření se práce musí přerušit. Provoz parku by stavební práce výrazně omezovat neměly.

"Lehce to možná bude obtěžovat drobných hlukem, které dělá sací bagr. A pak povede trubice na loď přistavenou na Labi. Zadní část Čičáku zůstane zarostlá, lehce se pročistí, bude tam biotop, bude tam pásmo s mělčinou vhodné pro obojživelníky," řekl Nadrchal.

Práce podle něj by měly začít v příštím roce, město za ně zaplatí deset milionů korun. Cenu ukáže výběrové řízení na firmu, která práce udělá.

reklama