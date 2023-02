Jihlavská zoo předala samce rysa do švýcarského Bernu, vytvoří chovný pár

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jihlavská zoologická zahrada předala samce rysa ostrovida karpatského do švýcarského Bernu. Vytvoří tam chovný pár se samicí z Velké Británie. Očekávaná mláďata tohoto geneticky cenného páru by v budoucnu mohla být vypuštěná v místě původního výskytu rysů v Itálii, sdělila Simona Kubičková ze zoo. Samici rysa, která z jihlavské zahrady utekla krátce před Vánoci, se zatím chovatelům odchytit nepovedlo.

Samec rysa předaný do Švýcarska se v Jihlavě narodil v roce 2018, samice v roce 2012 v britském Port Lympne. Do Tierparku Bern byla zvířata přepravená na konci minulého týdne. "Stalo se tak po doporučení vedoucí evropské plemenné knihy," uvedla Kubičková.

V jihlavské zoo zůstala jedna samice rysa ostrovida. Je to matka samice, která utekla. Překonala oplocení, když šplhala vysoko do stromů. Podle zpráv, které přicházejí od lidí, se rysovi v přírodě daří přežít. "Stále se pohybuje do pěti kilometrů od Jihlavy," řekla Kubičková. Dodala, že možný odchyt ztěžuje to, že se rys stále přesouvá a nezdržuje se na jednom místě.

Samice rysa podle zoo není nebezpečná pro lidi, je to plaché zvíře. Lidé by se jí ale neměli snažit sami odchytit, ve stresu by se mohla bránit. Měli by kontaktovat zoologa zahrady.

Na konci minulého měsíce informovala zoo v Jihlavě o ukončení chovu tuleňů, s nímž začala v roce 2006. Mláďata se odchovat nepovedlo a loni na podzim uhynuly obě samice. Problémy jsou s krmením, uvedl ředitel zoo Jan Vašák v tiskové zprávě. Samec, který v expozici tuleňů zůstal, bude ve druhé polovině tohoto měsíce přepravený do zoo v Itálii.

Zoologická zahrada je příspěvkovou organizací města Jihlavy. Je to nejpopulárnější výletní cíl Vysočiny. V uplynulém roce prošlo branami zoo rekordních 353.300 lidí.

