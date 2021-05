Jihoafrická republika se chystá zakázat chov lvů za účelem lovu nebo atrakce pro turisty

Zbyněk Šeděnka 3.5.2021 12:23 Reaguje na Hunter

Soudruzi nahoře nejsou schopni pochopit, co dokáže černý trh. Čína zakázala prodej slonoviny a na trhu se výrobky z ní dají sehnat pořád. Ovšem za mnohem vyšší ceny, což dává větší motivaci pytlákům. Proto jsem odsuzoval to veřejné pálení sloních klů. Z těch zásob by se na několik let nasytil trh se slonovinou a z výdělku by se mohla zaplatit celá armáda kvalitně vyzbrojených ochránců rezervací v Africe.

