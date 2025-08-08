https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jihocesi-za-12-let-zrecyklovali-55.000-tun-elektroodpadu-84-5-kg-na-cloveka
Jihočeši za 12 let zrecyklovali 55 000 tun elektroodpadu, 84,5 kg na člověka

8.8.2025 10:38 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Vysloužilé elektrospotřebiče
Vysloužilé elektrospotřebiče
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Elektrowin
Obyvatelé Jihočeského kraje odevzdali za 12 let na recyklaci více než 55 000 tun vyřazeného elektroodpadu. Na jednoho člověka tak připadá 84,5 kilogramu. Jižní Čechy patří v tomto směru mezi nejlepší kraje v republice. V Českých Budějovicích, kde tento týden začala putovní výstava o recyklaci elektroodpadu, to řekl Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrowin, která poskytuje služby zpětného odběru elektrozařízení.
 
"Jihočeši už vnímají třídění elektroodpadu jako běžnou součást života. Elektrospotřebiče má doma každý z nás a stále více lidí chápe, že jejich správná recyklace je nejen nutná, ale i skutečně přínosná. Díky zodpovědnému přístupu obyvatel se Jihočeský kraj řadí mezi nejúspěšnější v celé republice," uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje David Štojdl (ODS).

Elektroodpad, což jsou použitá zařízení, která jsou napájená z elektrické sítě nebo z baterií, se sbírají nejčastěji ve sběrných dvorech, ve větších městech je lidé mohou dávat i do speciálních kontejnerů. V Jihočeském kraji je možné se ekologicky zbavit elektroodpadu ve 129 sběrných dvorech.

"Na mezinárodních trzích čelíme nejisté situaci, která nám připomíná, jak důležité je zodpovědně nakládat s omezenými přírodními zdroji. Recyklace elektroodpadu je jedním ze způsobů, jak posílit surovinovou soběstačnost a zároveň chránit životní prostředí. Touto výstavou chceme ukázat, že každý z nás může k těmto snahám přispět," uvedl Tvrzník. Výstava na českobudějovickém náměstí představuje na panelech informace na téma recyklace. Potrvá do 24. srpna.

Česká republika patří ve sběru a recyklaci elektroodpadu v evropském srovnání mezi přední země. S mírou sběru 57 procent proti prodeji předčí například i Lucembursko, Španělsko nebo Švédsko. Míra sběru je vyšší i než průměr zemí Evropské unie, který je 46 procent.

