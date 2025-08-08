Jihočeši za 12 let zrecyklovali 55 000 tun elektroodpadu, 84,5 kg na člověka
Elektroodpad, což jsou použitá zařízení, která jsou napájená z elektrické sítě nebo z baterií, se sbírají nejčastěji ve sběrných dvorech, ve větších městech je lidé mohou dávat i do speciálních kontejnerů. V Jihočeském kraji je možné se ekologicky zbavit elektroodpadu ve 129 sběrných dvorech.
"Na mezinárodních trzích čelíme nejisté situaci, která nám připomíná, jak důležité je zodpovědně nakládat s omezenými přírodními zdroji. Recyklace elektroodpadu je jedním ze způsobů, jak posílit surovinovou soběstačnost a zároveň chránit životní prostředí. Touto výstavou chceme ukázat, že každý z nás může k těmto snahám přispět," uvedl Tvrzník. Výstava na českobudějovickém náměstí představuje na panelech informace na téma recyklace. Potrvá do 24. srpna.
Česká republika patří ve sběru a recyklaci elektroodpadu v evropském srovnání mezi přední země. S mírou sběru 57 procent proti prodeji předčí například i Lucembursko, Španělsko nebo Švédsko. Míra sběru je vyšší i než průměr zemí Evropské unie, který je 46 procent.
