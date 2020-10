Jihočeská Zemcheba obnovila 20 hektarů sadů, nejvíc v historii

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ben McLeod / Flickr.com Zatímco v produkci ovoce se ČR vyrovná evropskému průměru, u výsadeb ne. Sady stárnou, obnova je drahá. "A firmy na to nemají, protože ziskovost sektoru ovocnářství je velmi nízká," uvedla Šťastná.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Největší pěstitel jablek v kraji, chelčická Zemcheba, vysázela letos 20 hektarů sadů, nejvíc v historii. Investovala do nich i díky dotacím přes deset milionů Kč. V kraji přibývá žádostí o dotace na kapkové závlahy či další opatření spjatá s obnovu sadů. Stát dotuje hektar nového sadu částkou kolem 200 000 korun. ČTK to řekli ředitel firmy Zemcheba z Chelčic na Strakonicku Jaroslav Muška a ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Jihočeští ovocnáři se snaží do výsadby investovat dlouhodobě. Státní dotace ale podle ředitelky nestačí. Na založení hektaru sadu je potřeba až přes milion korun, dotace na hektar jsou 150 000 až 200 000 korun.

"Prosperita stojí i na moderních technologiích, součástí nového sadu by měla být kapková závlaha, ochranné sítě proti mrazům, kroupám. Sady mají význam i z hlediska klimatického: jeden hektar jabloňového sadu dokáže ochladit krajinu stejně jako dva hektary smrkového lesa," řekla Šťastná.

Zatímco v produkci ovoce se ČR vyrovná evropskému průměru, u výsadeb ne. Sady stárnou, obnova je drahá. "A firmy na to nemají, protože ziskovost sektoru ovocnářství je velmi nízká," uvedla Šťastná.

Zemcheba letos vysázela rekordních 20 hektarů, jinak ročně obnoví tři až pět hektarů. Podle Mušky je to nutné. "Když už jsme investovali do strojů - máme třeba čtyři kombajny na rybíz, protože jsme ho měli 300 hektarů - tak bez obnovy si investici zničíte. Máme na to navázáno zpracování, výrobu džusu, marmelád, takže chceme zachovat určitou produkci," řekl Muška.

Firma Zemcheba pěstuje ovoce na téměř 235 hektarech. Za komunismu to bylo až kolem 500 hektarů, ale výnosy menší. Letos sklidí 2500 až 2600 tun jablek, průměrně je to jindy 3000 tun. Firma je pěstuje na 100 hektarech. Zemcheba má 88 zaměstnanců, na sklizeň si najímá přes agentury ukrajinské brigádníky, vydělají si denně i 1500 Kč.

"Dotace na výsadbu jsou od roku 1996, kdy ministr Josef Lux pochopil, že je to třeba podporovat. Začalo se 60.000 korunami, dnes se to pohybuje kolem 200.000 korun na hektar, u ovocných stromků. To je dobré, ale musí být další investice: závlahy, opatření proti krupobití," řekl Muška.

V jižních Čechách jsou tři oblasti, kde se jablka pěstují nejvíce a kde má jejich pěstování tradici - Chelčice, Krtely a Lhenice. Ovoce se v těchto sadech pěstuje od poloviny 19. století, vozilo se odsud i na císařský dvůr do Vídně.

Sklizeň ovoce v jižních Čechách bude letos asi o 15 až 20 procent nižší proti průměrným rokům. Jarní mrazy poškodily hlavně třešně, naopak dobré výnosy jsou u švestek.

reklama