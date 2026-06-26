https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jihocesti-zachranari-v-cervnu-zasahovali-u-ctyr-pripadu-kdy-had-ustknul-cloveka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka

26.6.2026 20:49 (ČTK)
Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka. Třikrát z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný. Jde ale o výrazný nárůst počtu případů uštknutí hadem, což souvisí s teplým počasím. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Lidé by v přírodě měli být opatrní, na hady by neměli sahat, nesnažit se je chytit ani odhánět.
 
"Podobný výjezd jsme zaznamenali naposledy v loňském roce. S příchodem teplých dní tak v Jihočeském kraji začíná období, kdy je setkání s hadem v přírodě pravděpodobnější," uvedl.

Letošní červnové případy se týkaly Prachaticka, Českokrumlovska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka. Míra uvedl, že ne vždy se podařilo určit, zda člověka uštkla zmije, která však člověka nijak nevyhledává. "K uštknutí nejčastěji dochází náhodně, například při šlápnutí do vysoké trávy, při pohybu v okolí kamenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. Důležité je na hada nesahat, nechytat ho, nedráždit a umožnit mu odplazit se," uvedl mluvčí.

Po případném uštknutí hadem by lidé měli zachovat klid, omezit pohyb a znehybnit postiženou končetinu. "Ránu nerozřezávejte, nevysávejte, nezaškrcujte a nepodávejte alkohol. Při celkových příznacích, rychle se šířícím otoku, u dítěte, alergika, těhotné ženy nebo chronicky nemocného pacienta volejte linku 155," doporučili zdravotníci.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pilulky Foto: Depositphotos Ministr Vojtěch varoval, že nová směrnice o čištění odpadních vod může zdražit léky a ohrozit výrobu v EU Foto: Depositphotos UV ochrana triček pro děti je výrazně menší než se uvádí. Navíc mohou obsahovat nebezpečné chemikálie Mladá žena na louce kýchá Foto: Depositphotos Alergici jsou nyní mimořádně ohrožení pylem v ovzduší, ukazují data meteorologů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist