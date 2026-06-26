Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka
Letošní červnové případy se týkaly Prachaticka, Českokrumlovska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka. Míra uvedl, že ne vždy se podařilo určit, zda člověka uštkla zmije, která však člověka nijak nevyhledává. "K uštknutí nejčastěji dochází náhodně, například při šlápnutí do vysoké trávy, při pohybu v okolí kamenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. Důležité je na hada nesahat, nechytat ho, nedráždit a umožnit mu odplazit se," uvedl mluvčí.
Po případném uštknutí hadem by lidé měli zachovat klid, omezit pohyb a znehybnit postiženou končetinu. "Ránu nerozřezávejte, nevysávejte, nezaškrcujte a nepodávejte alkohol. Při celkových příznacích, rychle se šířícím otoku, u dítěte, alergika, těhotné ženy nebo chronicky nemocného pacienta volejte linku 155," doporučili zdravotníci.
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