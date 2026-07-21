Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, zjistili vědci
Pomocí kryoelektronové mikroskopie a elektronové tomografie vědci pozorovali tisíce virových částic klíšťové encefalitidy. Zjistili, že mnoho z nich se od ideálního modelu výrazně odchyluje.
"V učebnicích bývají flaviviry zobrazovány jako dokonale symetrické částice. Naše data ale ukazují, že řada nezralých i zralých virových částic obsahuje odhalená místa, kde chybí část proteinového obalu. Právě tyto nedokonalosti nám pomohly lépe pochopit, jak se viry sestavují a zrají," uvedl Tibor Füzik z CEITEC.
Uspořádání povrchových proteinů na okrajích odkrytých míst ukazuje, že se virový obal nezralé částice skládá krok za krokem z jednotlivých proteinů. Přeměna do zralé struktury postupuje z jednoho místa, na jehož okraje se přidávají další stavební jednotky.
Pokud část viru není zcela pokryta, otevírá to prostor pro molekuly, které imunitní systém využívá k rozpoznání a zneškodnění virů. Nový objev tak pomáhá vysvětlit, proč mohou některé protilátky virus účinně neutralizovat, přestože jejich cílová místa byla dosud považována za nepřístupná.
"Domníváme se, že podobná pravidla skládání a zrání mohou platit i pro další flaviviry, jako jsou viry dengue, Zika nebo žlutá zimnice, které každoročně způsobují miliony infekcí po celém světě," doplnil vedoucí výzkumné skupiny Pavel Plevka. Na výzkumu se podílely vědecké týmy z Univerzity v Helsinkách a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených klíšťovou encefalitidou. Loni jich bylo 703 a letos za prvních pět měsíců 43, přičemž nejvíce případů je v létě a na podzim, kdy lidé více míří do přírody. Závažnost onemocnění zvyšuje skutečnost, že u klíšťové encefalitidy neexistuje specifická léčba. Lékaři mohou nemocným poskytnout pouze podpůrnou péči a léčbu zaměřenou na zmírnění příznaků. O to důležitější roli proto hraje prevence, zejména očkování.
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