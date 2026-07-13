Novela stanoví, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou
V ČR podle informací na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) do roku 2000 platilo, že každý výrobek určený pro styk s pitnou vodou musel být před uvedením na trh nejprve schválen hlavním hygienikem. Udělení takzvaného atestu předcházelo testování SZÚ nebo hygienickou stanicí. V současné době odpovídá za dodržení norem a prokázání shody s nimi výrobce, otestovat je může u SZÚ, zdravotního ústavu nebo autorizovaného či akreditovaného pracoviště. "Pokud si ověří, že tomu tak je, nemusí již nikoho žádat o schválení a může výrobek uvést na trh," uvedl SZÚ.
Směrnice EU z roku 2020 stanovuje jednotné požadavky na materiály kovové, cementové, organické a smalt, keramiku a jiné anorganické. V rámci každé skupiny bude seznam povolených výrobků závazný pro všechny členské země. "Každá skupina bude mít harmonizované testovací metody, stanovené mezní hodnoty pro uvolňování látek do vody a specifikace pro schvalovací procesy," uvádí MZd.
Cílem je zajistit zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Firmy a státní orgány mají přechodné období pro přizpůsobení národních metodik. "Pro výrobce nebo dovozce bude oproti současnému stavu cena za posouzení výrobku vyšší, ale zároveň získá cenný benefit v tom, že jedno posouzení bude platné pro celou EU a nebude muset platit za testování v jiných zemích," píše se v dokumentu.
Kontrolovat výrobky budou stejně jako dosud krajské hygienické stanice, povolení vydávat certifikáty pak bude mít MZd. "Změny související s přijetím návrhu citovaného zákona budou realizovány bez nároku na zvýšení personálních kapacit a objemu prostředků na platy kapitol výše uvedeného resortu," uvádí materiál.
Návrh upravuje také pravidla pro vydávání k povolení pro práci s azbestem, které by mělo být jednodušší pro žadatele i orgány ochrany veřejného zdraví.
Na žádost ombudsmana jsou v zákoně upřesněny zdroje hluku, na které se nevztahují zákonné regulace. "Jedná se o zdroje hluku z běžného užívání sportovního náčiní a pomůcek, oznamování času a církevních obřadů a dále zvuk nebo vibrace působené v přímé souvislosti s činností související s ochranou nebo záchranou lidského života, zdraví nebo majetku," píše se v materiálu.
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