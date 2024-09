Jižní Korea chce podpořit domestikaci psů chovaných na maso finančními pobídkami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Jihokorejská vláda chce podpořit domestikaci téměř půl milionu psů chovaných na maso finanční podporou farmářů a dalšími pobídkami. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo zemědělství. Konzumace a prodej psího masa budou od roku 2027 zakázané na základě zákona, který jihokorejský parlament schválil letos v lednu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.Zákaz konzumace psího masa ukončí staletou tradici v asijské zemi, v níž je stále silnější hnutí za práva zvířat a chuť Jihokorejců na psí maso slábne. Náměstek ministra zemědělství Pak Pom-su oznámil, že vláda vynaloží zhruba 100 miliard wonů (téměř 1,7 miliardy korun) na pobídky chovatelům psů, farmářům a restauracím, aby ukončily svůj byznys. Farmáři tak mohou dostat až 600.000 wonů za každého psa, kterého se vzdají, a úřady budou usilovat o to, aby co nejvíce těchto psů bylo adoptováno nebo se dostalo do psích útulků.

"Ačkoli se mnozí obávají, že zbývající psi by mohli být utraceni nebo by mohli být mnozí z nich zpracováni ke konzumaci v příštích třech letech, mohu vás ujistit, že to není náš plán," řekl Pak.

Konzumace psího masa byla dříve považována za způsob, jak zlepšit výdrž ve vlhkém korejském létě, ale tato praxe se stala vzácnou, protože mnoho Korejců považuje psy za domácí mazlíčky a rovněž zesílila kritika toho, jakým způsobem jsou psi zabíjeni. Přesto je v Jižní Koreji více než 1500 psích farem a více než 200 psích jatek. Psí maso nabízí na 2300 restaurací.

Podpora zákazu konzumace psího masa vzrostla za nynějšího prezidenta Jun Sok-jola, který je milovníkem zvířat a s první dámou, která je také hlasitou kritičkou konzumace psího masa, má šest psů a osm koček.

Plán vlády přesto vyvolal kritiku ze strany některých ochránců práv zvířat a zpracovatelů masa. Sang-kung I z organizace Humane Society International řekl, že vládní plán je sice důležitým milníkem, ale úřady se musí více zasadit o blaho těch zvířat, která už nebudou chována na maso. "Není možné, aby zvířecí útulky pojaly tak obrovské množství psů," řekl aktivista agentuře Reuters.

Představitel zpracovatelů psího masa Ču Hjong-pong zase tvrdí, že vládní pobídky jsou nedostatečné, a slíbil, že bude bojovat za lepší podporu. "Je to naše živobytí a pokud vláda chce, abychom se ho vzdali, musí následovat rozumnější plány podpory," řekl Ču.

