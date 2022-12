Jurečka oceňuje shodu na zpřísnění trhu s emisními povolenkami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který v současné době řídí ministerstvo životního prostředí, vítá dohodu států EU na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Poukazuje přitom například na to, že již od roku 2025 může začít fungovat sociálně klimatický fond na pomoc domácnostem. Změny na trhu s povolenkami podle něj pomůžou také ochránit konkurenceschopnost průmyslu tím, že EU dokáže pravidla uplatnit i na zboží dovážené ze třetích zemí. Systém obchodování s emisními povolenkami bude daleko víc vyvážený, což je důležitá dobrá zpráva pro domácnosti i firmy. Výsledek dohody naopak kritizují Hnutí Duha, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku. Podle nich jde spíš o podporu průmyslu místo lidí. Ministerstvo životního prostředí naproti tomu uvedlo, že pro nejzranitelnější domácnosti je vyjednáno přes 50 miliard korun.

Unie se v neděli nad ránem předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální. Systém obchodování s povolenkami se nyní bude vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu, neunikne mu ale ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví - od výroby elektřiny až po ocelárny - budou muset snižovat škodlivé emise. Ekonomické dopady přechodu na čistší energetiku má spotřebitelům pomoci mírnit nově zřízený klimatický fond.

Za klíčové označil Jurečka mimo jiné to, že systém dokáže nastavovat férové konkurenční prostředí i u výrobků a dovozu ze třetích zemí. To je podle něj jedna z klíčových věcí pro to, aby si tuzemský průmysl udržel konkurenceschopnost, uvedl. Sociálně klimatický fond začne fungovat od roku 2026, ale podle Jurečky může začít fungovat i o rok dřív. Zaměří se na sociálně zranitelné skupiny lidí a domácnosti, které díky tomu budou schopné zvládnout tato opatření a uskutečnit investice do svých domovů nebo mobility, popsal Jurečka. Pro tento fond se počítá s částkou 86 miliard eur, tedy asi 2,1 bilionu korun.

"Je důležité, že se podařilo shodu nalézt, protože klimatická změna nepočká, a jsme v situaci, kdy máme obrovskou zodpovědnost za to, co tady zanecháme našim dětem," dodal Jurečka.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že díky úsilí českého předsednictví se podařilo zpřísnit trh s emisními povolenkami a zajistit víc peněz pro nejzranitelnější domácnosti. Pro ně je podle MŽP určeno přes 50 miliard korun. Jurečka uvedl, že teplárenství má zajištěný nárok na dodatečných 30 procent bezplatných povolenek, pokud bude mít plán přechodu na klimatickou neutralitu. "Důležité je i to, že spalování odpadu nebude do ETS zahrnuto automaticky, ale až po řádné analýze a ČR bude moct takové zahrnutí odložit až do roku 2030,“ uvedl ministr v tiskové zprávě. "Cena za přechod k čistým energiím je pořád nízká proti tomu, co hrozí, pokud by klimatická opatření nebyla dostatečná. Změna klimatu ohrožuje především nejchudší skupiny obyvatel a na ty se musíme zaměřit," poznamenal.

Podle MŽP mají domácnosti nyní dostatek času na potřebné investice do zateplování budov, do čisté energie a využívání obnovitelných zdrojů. Můžou využít již existující dotace jako například Nová zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám light. Cílem je zelená modernizace v předstihu, aby na domácnosti vůbec nedopadly povolenky ze systému obchodování EU ETS 2, který už bude zahrnovat veškerá fosilní paliva. "Systém ETS 2 vznikne, aby se více upřednostnily obnovitelné zdroje energie, které jsou mnohem šetrnější ke klimatu než fosilní paliva. Povolenky budou platit dodavatelé paliv na začátku dodavatelského řetězce, nikoliv domácnosti a koncoví zákazníci," uvedlo MŽP.

Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Greenpeace společně uvádějí, že nová pravidla považují za neférová. Uvedly například, že členské státy prosadily pravidla, díky kterým bude průmysl nadále dostávat velké množství emisních povolenek zdarma. Motivace k odchodu od uhlí tak zůstane podle uvedených organizací slabá. "Považujeme za problematické, že domácnosti budou zatížené cenou povolenky dříve, než jejich plnou cenu ponesou velcí znečišťovatelé. Princip znečišťovatel platí tak zatím stále funguje spíše na papíře než ve skutečnosti," uvedla například Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku.

