https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jvs-dokoncil-sestavu-zaloznich-zdroju-energie-pro-pripad-blackoutu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jihočeský vodárenský svaz dokončil sestavu záložních zdrojů energie pro případ blackoutu

20.11.2025 22:09 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Jihočeský vodárenský svaz (JVS) dokončil sestavu záložních zdrojů energie na čerpacích stanicích. Systém umožní, že odběratelé budou dostávat vodu i v případě dlouhodobého výpadku elektřiny. Náklady na projekt činily více než 80 milionů korun. Jihočeský kraj z toho uhradil 50 milionů korun. Novináře o tom informoval jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).
 
"Bez podpory by nákladný projekt posilující bezpečnost dodávek pitné vody bezesporu zatížil cenu vody předané, kterou od nás přebírají jihočeská města a obce," řekl předseda představenstva JVS Antonín Princ.

Vlastníkem JVS je 269 měst a obcí. Pitnou vodou zásobuje na 400 000 lidí. Loni nejvíce vody odebraly České Budějovice, 4,6 milionu metrů krychlových, a pak Tábor, 1,7 milionu metrů krychlových. Hlavním zdrojem vody je nádrž Římov.

"Pokud bychom neměli záložní zdroje, tak voda by se při dlouhodobém výpadku elektřiny v potrubí soustavy zastavila. Nyní jsou jednotlivé stanice osazeny čerpadly a zdroj energie zajišťují přístroje na pohonné hmoty tak, aby i při masivním blackoutu mohla voda proudit celou soustavou," uvedl Kuba.

JVS skončil loni v zisku 7,6 milionu Kč, předloni to bylo 12,38 milionu Kč. Loni svaz vyrobil 16,17 milionu metrů krychlových pitné vody, což je stejné množství jako předloni. Podle svazu je tato hodnota limitně blízká technologickým a provozním minimům rozsáhlé vodárenské soustavy. Jihočeská vodárenská soustava měří 556 kilometrů a rozloha má 6300 kilometrů čtverečních.

