Jihočeský vodárenský svaz dokončil sestavu záložních zdrojů energie pro případ blackoutu
Vlastníkem JVS je 269 měst a obcí. Pitnou vodou zásobuje na 400 000 lidí. Loni nejvíce vody odebraly České Budějovice, 4,6 milionu metrů krychlových, a pak Tábor, 1,7 milionu metrů krychlových. Hlavním zdrojem vody je nádrž Římov.
"Pokud bychom neměli záložní zdroje, tak voda by se při dlouhodobém výpadku elektřiny v potrubí soustavy zastavila. Nyní jsou jednotlivé stanice osazeny čerpadly a zdroj energie zajišťují přístroje na pohonné hmoty tak, aby i při masivním blackoutu mohla voda proudit celou soustavou," uvedl Kuba.
JVS skončil loni v zisku 7,6 milionu Kč, předloni to bylo 12,38 milionu Kč. Loni svaz vyrobil 16,17 milionu metrů krychlových pitné vody, což je stejné množství jako předloni. Podle svazu je tato hodnota limitně blízká technologickým a provozním minimům rozsáhlé vodárenské soustavy. Jihočeská vodárenská soustava měří 556 kilometrů a rozloha má 6300 kilometrů čtverečních.
reklama