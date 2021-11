Kandidát na ministra zemědělství Nekula: Prioritou jsou moderní technologie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) si jako prioritu v úřadu bere využívání moderních technologií v zemědělství, tedy tzv. precizní zemědělství. Jde například o využívání dat ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line systémech, které následně dávkují správné množství hnojiv či pesticidů. Konkrétní podpory zatím nechtěl upřesnit. Stejně tak nespecifikoval, jaké změny chce udělat na ministerstvu zemědělství. Uvedl pouze, že je plánuje.

"Budu preferovat precizní zemědělství. Pomůže nám to v šetření používání průmyslových hnojiv, pesticidů, a podobně. Tedy aby se hnojilo a stříkalo tam, kde je skutečně potřeba," řekl Nekula. Neupřesnil, zda půjde o podpory z národních dotačních programů nebo v evropském rozvojovém programu. "Toto je teď detail, do kterého bych se nerad pouštěl. Nechci teď od pasu střílet nějaká čísla a hodnoty," řekl.

Do budoucna chce snížit tzv. uhlíkovou stopu potravin, což si za cíl dávali ale také jeho předchůdci v ministerském křesle. "Chceme zkrátit cestu od zemědělců a producentů až na talíř ke spotřebiteli. Tak uděláme obrovský kus práce jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele. S tím ale také souvisí potravinová soběstačnost a bezpečnost," doplnil.

Deklarovanou prioritou vlády je podpora malých a středních zemědělců, podle Nekuly se však nelze tvářit, že neexistuje česká specifická situace. ČR má v EU nejvyšší průměrnou velikost farem, činí kolem 130 hektarů. Je to dáno částečně i slučováním zemědělců do družstev za minulého režimu. "Rád bych předešel nějakým obavám - nebudeme nikoho házet přes palubu," řekl směrem k velkým hráčům. Jeho cílem je nikoliv "destrukce českého zemědělství", ale to, aby se dostalo na vyšší úroveň. Jedním z největších producentů potravin v ČR je Agrofert, který byl před vložením do svěřenských fondů v roce majetkem premiéra Andreje Babiše (ANO).

K lesnictví poznamenal, že na státní podnik Lesy ČR, které vlastní zhruba polovinu lesů v zemi, nechce nahlížet jako "na továrnu na dřevo". Nastupující vláda předpokládá,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek," stojí v programové prohlášení. Nyní Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles cen dříví.

Zdeněk Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté působil mimo jiné v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V letech 2015 až 2017 byl i členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Dnes oznámil, že v případě vládní funkce rezignuje na post starosty Těšetic u Znojma.

