Kapři se prodávají na 3000 místech, ministr nechce zakazovat prodej živých ryb

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Prodejci vánočních kaprů letos nahlásili Státní veterinární správě (SVS) téměř 3000 prodejních míst. Je to zhruba stejný počet jako loni. Novinářům to dnes řekli zástupci SVS při jedné z kontrol prodejních míst v centru Prahy. Veterinární inspektoři se u prodejců zaměřují na životní podmínky živých ryb nebo dodržování hygienických pravidel při jejich prodeji. SVS zákazníkům doporučuje, aby si nechali ryby na místě prodeje usmrtit. Kontroly se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), podle kterého se neuvažuje o tom, že by se prodej živých ryb zakazoval.Prodejci mají povinnost prodejní místa nahlašovat veterinární správě sedm dní předem. Ředitel SVS Zbyněk Semerád řekl, že letos by inspektoři měli zkontrolovat 20 až 30 procent prodejních míst. Loni pochybení zjistili zhruba u dvou procent prodejních míst, podle Semeráda ale zjištěných závad každoročně ubývá. Sankce za ně se pohybují v tisících korun. Nejvyšší pokutu ve výši 14 000 Kč dostal prodejce v Praze, dodal. Snahou ministerstva je podle Výborného zvýšit konzumaci ryb, "Spotřeba se pohybuje kolem pěti až sedmi kilogramů za rok. Sladkovodních je méně, to jsme na necelých dvou kilogramech," doplnil. Ministr také vyzval veřejnost, aby si nechala vánoční kapry usmrtit přímo na stáncích. "Je to nejšetrnější způsob, který můžeme zvolit," řekl a dodal, že lidé by neměli ani vypouštět ryby zpět například do rybníků, protože jim tak ubližují. Zákaz prodeje živých ryb požadují aktivisté ze hnutí Compassion in World Farming (CIWF). Začátkem prosince předali poslancům petici s 10 608 podpisy lidí, kteří jejich požadavky podpořili. Piráti uvedli, že k novele veterinárního zákona, která je nyní v připomínkovém řízení, budou prosazovat zákaz prodeje živých ryb. Nejvíce prodejních míst s živými kapry je letos v Jihomoravském kraji, zhruba třetina z celkového počtu. Na jižní Moravě se objevují také pojízdné prodejny kaprů, které postupně projedou stovky míst. V počtu prodejních míst je na druhém místě Středočeský kraj a na třetím Moravskoslezský kraj. Inspektoři se při kontrolách zaměřují na to, zda nejsou kádě s rybami přeplněné, jestli je v nich čerstvá protékající voda a ryby mají dostatek kyslíku. Ředitelka veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví pražské veterinární správy Kateřina Březinová dnes řekla, že v Praze je přes 200 prodejních míst. Mezi zakázané praktiky při prodeji kaprů podle ní patří vtlačování prstů rybám do očnic nebo zbavování šupin či ploutví před omráčení a vykrvením. Podotkla, že lidé by se měli v otázce zabíjení ryb spolehnout na vyškolené pracovníky na stáncích. "Jsou to většinou rybáři, kteří se o ryby umí starat," dodala. Jedním z nejčastějších pochybení při stánkovém prodeji v období Vánoc je to, že obchodníci používají úředně neověřené váhy a další měřidla, řekl dnes ČTK mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Upozornil také na to, že zákazníci by měli pro případ reklamace od stánkařů písemně dostat informace o názvu nebo jménu a adrese prodávajícího. "Zvláště v případě dražších výrobků doporučujeme spotřebitelům, aby na poskytnutí těchto informací a vydání dokladu o prodeji výrobku důsledně trvali," uvedl Kotrba. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

