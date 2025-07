Karlovarský filmový festival je ekologičtější, méně tiskne a víc recykluje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Karlovarský filmový festival se i letos snaží být více ekologický a snižovat dopad na životní prostředí. Více se používají recyklované materiály, méně se tiskne, řekl šéf produkce festivalu Petr Lintimer. Hotel Thermal, který je hlavním dějištěm festivalu, má po rekonstrukci výrazně nižší energetickou spotřebu. V ulicích je snaha minimalizovat množství odpadu, který návštěvníci během pobytu vytvářejí."My každý rok stejně jako naši partneři podnikáme spoustu kroků, abychom byli čím dál víc udržitelní a ekologičtí a odpovědní vůči životnímu prostředí. Namátkou můžeme říct, že využíváme všechny možné recyklované a recyklovatelné materiály na výrobu a výzdobu festivalových prostor, a to tedy nejenom my, ale i partneři. Festivalový merch se z 90 procent vyrábí v České republice a nevozí se z Číny tankery a tak dál. Kromě toho je také často z recyklovaných materiálů. Čím dál tím méně tiskneme. Letos to bylo méně billboardů. Ne, že bychom jich měli méně, naopak více, ale tyto nosiče přechází do digitálních forem," popsal Lintimer. Také flotila festivalových automobilů už je z větší poloviny elektrická.

Vstupenky na filmy se tisknou stále papírově, festivalové pasy už ale mají i digitální podobu. Do budoucna je tak možné, že lidí s festivalovým pasem na krku v ulicích města ubude.

Festival kromě toho letos navázal spolupráci s odborníky, kteří budou monitorovat festival a navrhovat případné další kroky ke zmírnění zátěže na životní prostředí, včetně sledování takzvané uhlíkové stopy.

Stamiliony korun, které investoval do rekonstrukce hotel Thermal, přinesla své výsledky v úspoře energie. Energetická náročnost se podle ředitele hotelu Vladimíra Nováka snížila díky rekonstrukci proti roku 2016 o polovinu. "Jsme trošku nad plánem, takže ty úspory jsou ještě lepší, ale nezůstali jsme stát. Už celé jedno procento energie nám teče ze sluníčka, ze solárních panelů, které jsou na střeše. Dále se pracuje na technologii rekuperace tepla z pokojů, z bazénové vody tak, abychom byli ekologičtější v průběhu celého roku," uvedl Novák.

