Karlovarský kraj chce ušetřit energie s pomocí EPC projektů

Karlovarský kraj chce zmapovat energetickou náročnost svých budov a budov příspěvkových organizací a vybrat ty, u kterých by bylo možné využít takzvaných EPC projektů (Energy Performance Contracting). Při nich se investice do energetických úspor splácejí právě z prostředků uspořených na výdajích na energie. V první fázi by mohlo jít o 15 až 30 objektů, řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

"Jsme si vědomi počtu objektů, které má kraj a jeho organizace a které nejsou vždy v dobrém technickém a energetickém stavu. Proto jsme přistoupili ke komplexnímu řešení, kdy se s Národní rozvojovou bankou domlouváme na poradenství a využití nástroji Elena, který slouží ke zmapování současné situace a vyhodnocení, které objekty by bylo vhodně rekonstruovat a energeticky zabezpečit pomocí nástroje EPC, což je úhrada části investice z budoucích energetických úspor," popsal Kulhánek.

Analýza stavu budov by měla vyjít asi na dva miliony korun, přičemž kraj by platil deset procent a zbytek by uhradil z dotace. V září by pak mohly být předloženy konkrétní projekty do Operačního programu Životní prostředí, odkud by Karlovarský kraj chtěl získat další dotace.

Investice formou EPC vyzkoušel kraj například při rekonstrukci části Nemocnice Karlovy Vary. Tam šlo o investice řádově za 65 milionů korun, která ale měla v důsledku ušetřit až 85 milionů korun v následujících deseti letech.

