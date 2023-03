Karlovarský kraj zřejmě znovu podpoří odstřel divočáků, škody rostou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock

Karlovarský kraj zřejmě obnoví dotace na odstřelené divočáky. Po částečném poklesu počtu černé zvěře v minulých letech se škody, které způsobuje, opět zvyšují. Kraj hledá způsob, jak motivovat myslivce k odstřelu, ale zároveň se ujistit, že zvíře bylo odstřeleno skutečně na území kraje, řekl ČTK náměstek hejtmana Karel Jakobec (ODS). Na podporu snížení stavu černé zvěře si kraj vyčlenil na letošní rok čtyři miliony korun.

"Situace se zase zhoršuje, a když objíždíme starosty menších obcí, tak nářky začínají opět přibývat. Takže jsme oprášili možnost, jak myslivce motivovat, a nárokovali jsme z přebytku hospodaření peníze na to, jak počty divočáků opět snížit," řekl Jakobec.

Karlovarský kraj patřil k prvním, které s podporou odstřelu divočáků přišly. Už zhruba před sedmi lety měl kraj program, jak motivovat myslivce, aby počty divočáků snižovali, protože se množily stížnosti na škody, které způsobuje černá zvěř na obecním i soukromém majetku. Pak ale s podporou odstřelů černé zvěře přišel i stát, a kraj proto vlastní dotační program zrušil. Nyní se k němu chce vrátit.

Dříve myslivci dokládali zastřelené divočáky jejich oháňkou. To ale nezaručuje jistotu, že bylo zvíře skutečně zastřelené na konkrétním místě, které myslivci deklarují. Karlovarský kraj tak chce pracovat na aplikaci, která by byla schopna jednoznačně určit míst odstřelu, například tím, že myslivec zvíře vyfotí a fotografie se souřadnicemi GPS se odešle do evidence. Zároveň by se mohly zavést kontroly myslivců přímo na místě odstřelu, aby nebylo možné se zvířetem manipulovat a například na jedno zvíře získat odměnu několikrát.

