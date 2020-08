Karlovy Vary připravují opatření na zadržování dešťové vody

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com Město reaguje na tlak vodohospodářů i na všeobecnou snahu zadržet vodu v krajině. Dalším z opatření by měl být návrat k hospodaření s vodou v lázeňských lesích tak, jak tomu bylo na přelomu 19. a 20. století. Voda z lesů, která nyní odtéká, by mohla sloužit jako zdroj vody pro lázeňské parky.

Karlovy Vary vyzkoušejí při rekonstrukci Šeříkové ulice využít dešťovou vodu pro závlahu zeleně. Jde o jedno z opatření, které chce lázeňské město udělat pro větší zadržení dešťové vody a obnovu přirozených vodních ploch ve městě. Novinářům to řekl náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík (ANO).

Město se podle něj snaží se ve spolupráci se Správou lázeňských parků Kanceláří architektury města a s odbory magistrátu vytvořit vzorový projekt, jak vyřešit návrat zeleně do města a zadržet dešťovou vodu. "Hledáme proto technická a materiální řešení, jak dostat vodu do zeleně," řekl Bursík.

Při rekonstrukci by měla být použita speciální dlažba se sypkým materiálem, který bude propustný, ale zároveň bude schopen odfiltrovat ropné látky, které jsou na parkovištích. V ulici by také měla být vysázena zeleň, která bude odolná a schopná takto zachycenou vodu využít. Rekonstrukce Šeříkové ulice by měla stát podle projektu 4,5 milionu korun bez DPH a další asi milion bude stát nová zeleň.

Město reaguje na tlak vodohospodářů i na všeobecnou snahu zadržet vodu v krajině. Dalším z opatření by měl být podle Bursíka například návrat k hospodaření s vodou v lázeňských lesích tak, jak tomu bylo na přelomu 19. a 20. století. Voda z lesů, která nyní odtéká, by mohla sloužit jako zdroj vody pro lázeňské parky.

Město by také chtělo tam, kde to je stavebně možné, instalovat jímky na dešťovou vodu, které by také sloužily k zavlažování zeleně. Dalším opatřením je plánovaná obnova přírodních vodních ploch, tůní a rybníčků, které by zadržely vodu a současně podpořily druhovou skladbu rostlin a živočichů.

Podle Bursíka by tato opatření měla zlepšit hospodaření s vodou. Snížila by i nároky na kanalizaci, která v případech silných dešťů není mnohdy schopná přívaly pobrat. Na tyto projekty je také možné čerpat dotace, připomněl.

