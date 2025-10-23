Katar a USA kvůli LNG žádají EU o přehodnocení směrnice o udržitelnosti
CSDDD ukládá velkým podnikům působícím v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci nebo neškodí životnímu prostředí. Za nesplnění těchto povinností jim hrozí pokuty. Minulý týden právní výbor Evropského parlamentu podpořil plány na zmírnění směrnice poté, co čelil odporu od společností. Kaabí ale dodal, že změny neřeší klíčové problémy.
Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě. Většina katarského vývozu směřuje do Asie, v Evropě mu mezi importéry LNG patří třetí místo s podílem 11 procent.
EU se zkapalněným plynem z Kataru a USA snaží částečně nahrazovat dodávky plynu z Ruska. V roce 2024 se LNG na celkovém dovozu zemního plynu do EU podílel 37 procenty. Z toho dodávky z USA a Kataru se na celkových dodávkách LNG do EU podílely téměř 60 procenty.
