https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/katar-a-usa-kvuli-lng-zadaji-eu-o-prehodnoceni-smernice-o-udrzitelnosti
Katar a USA kvůli LNG žádají EU o přehodnocení směrnice o udržitelnosti

23.10.2025 01:11 | DAUHÁ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Katar a Spojené státy zaslaly představitelům zemí Evropské unie dopis, ve kterém vyjadřují hluboké znepokojení nad směrnicí o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) a nad jejími nezamýšlenými dopady na konkurenceschopnost při obchodování se zkapalněným zemním plynem (LNG). Oznámila to podle agentury Reuters katarská státní společnost QatarEnergy. Katarský ministr energetiky Saad Kaabí minulý týden řekl Reuters, že Katar nebude schopen dodávat LNG do Evropy, aby pokryl její energetické potřeby, pokud se CSDDD nezmění.
 
V dopise podepsaném Kaabím a americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem se uvádí, že směrnice představuje významné riziko pro dostupnost a spolehlivost důležitých dodávek energie pro domácnosti a podniky v celé Evropě a existenční hrozbu pro budoucí růst, konkurenceschopnost a odolnost průmyslové ekonomiky Evropské unie.

CSDDD ukládá velkým podnikům působícím v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci nebo neškodí životnímu prostředí. Za nesplnění těchto povinností jim hrozí pokuty. Minulý týden právní výbor Evropského parlamentu podpořil plány na zmírnění směrnice poté, co čelil odporu od společností. Kaabí ale dodal, že změny neřeší klíčové problémy.

Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě. Většina katarského vývozu směřuje do Asie, v Evropě mu mezi importéry LNG patří třetí místo s podílem 11 procent.

EU se zkapalněným plynem z Kataru a USA snaží částečně nahrazovat dodávky plynu z Ruska. V roce 2024 se LNG na celkovém dovozu zemního plynu do EU podílel 37 procenty. Z toho dodávky z USA a Kataru se na celkových dodávkách LNG do EU podílely téměř 60 procenty.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
