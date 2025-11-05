https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/katar-kvuli-smernici-hrozi-ukoncenim-dodavek-lng-do-eu-exxon-mluvi-o-odchodu
Katar kvůli směrnici hrozí ukončením dodávek LNG do EU, Exxon mluví o odchodu

5.11.2025 01:36 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na konferenci o energetice v Abú Zabí to podle agentury Reuters řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí. Na stejném fóru před dopady zmíněné směrnice varoval také šéf americké těžební společnosti ExxonMobil Darren Woods. Podle něj by Exxon musel ukončit obchodování v EU, pokud směrnice začne platit v nezměněné podobě.
 
"Pokud se nám nepodaří být úspěšnou společností v Evropě, a co je důležitější, pokud se začnou snažit prosadit svou škodlivou legislativu po celém světě, kde podnikáme, bude nemožné tam zůstat," řekl Woods na konferenci ADIPEC v Abú Zabí.

Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě. Většina katarského vývozu směřuje do Asie, v Evropě mu patří mezi dovozci LNG třetí místo s podílem 11 procent. V brzké době by přitom produkce v Kataru měla stoupnout. Státní společnost QatarEnergy, jejímž je ministr Kaabí generálním ředitelem, bude první LNG v rámci rozšíření rozsáhlého projektu North Field podle Kaabího produkovat v polovině příštího roku. Původní plán byl stihnout to ještě letos.

“Při plném výkonu by projekt rozšíření North Field měl do roku 2027 produkovat 126 milionů tun LNG ročně, což by zvýšilo produkci QatarEnergy přibližně o 85 procent z aktuálních 77 milionů tun ročně," uvedl Kaabi.

Kaabí už na konci října se svým americkým protějškem Chrisem Wrightem v této věci zaslal společný dopis hlavám států EU. Napsali v něm, že směrnice představuje významné riziko pro dostupnost a spolehlivost důležitých dodávek energií pro domácnosti a podniky v celé Evropě a existenční hrozbu pro budoucí růst, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky EU.

Právní výbor Evropského parlamentu v říjnu podpořil plány na zmírnění směrnice, které chce prosadit do konce roku. Podle Kataru navržené změny neřeší klíčové problémy.

"Spíše to jen zamlžuje jazyk a podle mého názoru ještě více zvyšuje riziko, protože se tím zvětšuje prostor pro interpretaci," dodal Woods, jehož společnost prosazuje úplně zrušení směrnice.

CSDDD ukládá velkým podnikům působícím v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci nebo neškodí životnímu prostředí. Za nesplnění povinností jim hrozí pokuty. Členské státy mají směrnici převést do své legislativy do června 2026, největší podniky se jí mají řídit už o rok později, menší podniky o dva roky později a nejmenší o tři roky později.

Evropská unie se zkapalněným plynem z Kataru a ze Spojených států snaží částečně nahrazovat dodávky plynu z Ruska, na které uvalila sankce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. V roce 2024 se LNG na celkovém dovozu zemního plynu do EU podílel 37 procenty. Z toho dodávky z USA a Kataru se na celkových dodávkách LNG do EU podílely téměř 60 procenty.

