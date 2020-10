Když přijde na středověké klima, staré stromy trochu přehání

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Daniel Oines / Flickr Dlouhé a teplé léto se do kroniky stromu zapíše širokým přírůstem letokruhu, chladné jen úzkým.

Institut pro studium dopadů klimatických změn v Postupimi (PIK) zpřesnil data o výkyvech regionálního klimatu nad střední Evropou v minulých staletích. Za dosavadní spolehlivý zdroj informací byly považovány téměř výhradně vzorky letokruhů letitých stromů. Ukázalo se ale, že klima se nejspíš vyvíjelo mnohem rovnoměrněji a bez tak dramatických výkyvů, jaké se daly vyčíst z letokruhů. Píše o tom ScienceDaily

Dendrochronologie je fascinujícím vědním oborem, který vám otevře okno do minulosti. Přesněji, zhruba do poloviny 18. století, protože najít odpovídající starší vzorky je už složitější. Čím dále do minulosti se pak chcete podívat, tím více musíte spoléhat na úzce lokalizované zdroje informací, které ne vždy postihují celistvou pravdu. Třeba o průměrné teplotě kdysi ve středověku. „Naše práce nyní ukazuje, že předchozí analýzy vycházející z dat o letokruzích významně nadhodnocují vytrvalost klimatu,“ říká Josef Ludescher, vedoucí autor studie z PIK. Jak k tomu dospěl?

Dlouhé a teplé léto se do kroniky stromu zapíše širokým přírůstem letokruhu, chladné jen úzkým. Jenže pokud budeme průměrné roční teploty minulosti středoevropského prostoru rekonstruovat jen z letokruhů, zjistíme, že odvozené hodnoty jsou silně rozkmitané mezi teplotními extrémy. „Za teplým rokem skutečně následuje spíše další teplý než chladný rok, ale tyto epizody netrvají tak dlouho a tak silně, jak běžně naznačují letokruhy,“ vysvětluje Ludescher, který spolu s kolegy záznamy z databáze letokruhů doplnil o další zdroj informací. Záznamy z urbářů, městských a církevních kronik, které zachycovaly zahájení žní a sklizně hroznů.

Výhod tohoto nového zdroje informací je hned několik: podrobně zmiňují vydatnost úrody a také sahají až do 14. století. Proto mohou vhodně doplnit a uvést data z letokruhů v bližších souvislostech. Dlouhé a teplé léto z nich lze vyčíst brzkými žněmi a vydatnou úrodou, pozdní a chladné léto nižšími výnosy, pozdějším zahájením žní. Informace z kronik tak mohou vhodně doplnit záznam z letokruhů a vyhladit to, co vypadá jako extrémní teplotní odchylky.

Stromy totiž na teplotu reagují, na rozdíl od středověkých zemědělců, se zpožděním. Pokud mají dostatek vody, mohou výrazněji přirůstat i v neoptimálním klimatu. „Ukázalo se, že letokruhy stromů prostě trochu přehání,“ říká k tomu Joachim Schellnhubber, spoluautor studie. Potěšující výsledek práce postupimského institutu ale přináší nepotěšující zprávy. Úprava, vyladění záznamu teplotního profilu, nikterak nezměnila chronologické pořadí, respektive střídání chladnějších a teplejších období ve středověku.

„Ale snížila jejich výraznost, intenzitu,“ říká Armin Bunde, další z autorů. „Takže teď bez velkých výkyvů mnohem více koresponduje se stávajícími klimatickými modely a činí lidmi způsobené globální oteplování mnohem více zřejmé.“

